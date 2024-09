Mobilfunkstrahlung – was die WHO vertuscht, kostet uns die Erde! (Ein Film von Olga Sheean)

Obwohl dieser Film von Olga Sheean bereits 2019 erstmals veröffentlicht wurde, ist er heute aktueller denn je. Olga Sheean arbeitete für die UN und den WWF und warf der Weltgesundheitsorganisation vor, den wahren Schaden, der durch die allgegenwärtige Mobilfunkstrahlung verursacht wird, herunterzuspielen und zu verbergen. Auch die WHO hat 5G durchgewinkt, ohne die Alarmglocken für die Sicherheit und Gesundheit der Menschheit zu läuten. Dieser Film deckt dieses andauernde Massenverbrechen auf und zeigt, was man dagegen tun kann.

Bereits 1973 – also vor 51 Jahren – wusste die WHO darüber Bescheid, dass Mikrowellenstrahlung für Menschen, Tiere und Natur schädlich ist! Es fand damals ein Symposium mit 60 Forschern statt, die sich auf die biologische Wirkung der Mikrowellenstrahlung auf den Menschen spezialisiert hatten. Sie berichteten unter anderem über Schäden durch Mikrowellen auf das Nerven- und Gefäßsystem, sowie über Herzschäden.

Trotz dieser bekannten massiven Schäden auf den Menschen wurde der Ausbau der Mikrowellenstrahlung und -nutzung seither nicht eingeschränkt! Vielmehr wird die Mikrowellenstrahlung seit Jahrzehnten in Form von Mobilfunkstrahlung massiv ausgebaut! Denn Mikrowellenstrahlung ist ein anderer Ausdruck für elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz von 1 bis 300 GHz (Gigahertz). Bei der heutigen Mobilfunkstrahlung inklusive der 5G Strahlung wird hochfrequente elektromagnetische Strahlung eingesetzt. Sie strahlt im Bereich von 700 Megahertz und 2,6 GHz. 5G nutzt im Moment noch Frequenzen von 3,7 bis 3,8 GHz und für die Zukunft ist schon geplant, den Frequenzbereich von 24,25 bis 27,5 GHz freizugeben.



Obwohl somit der WHO seit Jahrzehnten die Schäden auf die Menschen durch Mobilfunkstrahlung bekannt sind, wird durch sie kein Stopp des Mobilfunkausbaus zum Schutz von Menschen, Tieren und Natur gefordert. Vielmehr muss gesagt werden, dass die WHO aktiv dazu beiträgt, die Schädlichkeit von Mobilfunkstrahlung weltweit zu vertuschen!



Darüber handelt nachfolgender Film von Olga Sheean, der bereits 2019 veröffentlicht wurde und heute aktueller denn je ist. Olga Sheean arbeitete für die UN und den WWF und warf der Weltgesundheitsorganisation vor, den wahren Schaden, der durch die allgegenwärtige Mobilfunkstrahlung verursacht wird, herunterzuspielen und zu verbergen. Dieser Film deckt dieses andauernde Massenverbrechen auf und zeigt, was man dagegen tun kann.



Unsere Welt ist dabei, sich drastisch zu verändern. Wenn Sie einmal verstanden haben, was vor sich geht und dass Sie Teil dessen sind, hoffe ich, dass Sie etwas unternehmen werden. Die Fakten über drahtlose Strahlung wurden sehr geschickt heruntergespielt und vertuscht, so dass viele Menschen glauben, dass sie kein Problem darstellt. Aber wenn wir die Wahrheit kennen, können wir bewusstere Entscheidungen treffen. Keine Industrie kann überleben, wenn wir sie nicht unterstützen, also bestimmen unsere Entscheidungen, den Lauf der Dinge. Wenn wir keine Verantwortung für unsere Entscheidungen übernehmen und stattdessen von den Regierungen erwarten, dass sie die Dinge regeln, geben wir ihnen eine enorme Macht. Wenn wir wollen, dass unsere Regierungen uns gegenüber rechenschaftspflichtig sind, und wenn wir die Kontrolle über unser eigenes Leben zurückgewinnen wollen, müssen wir uns selbst, für die Art und Weise, wie wir leben, zur Verantwortung ziehen.



Denn wenn wir weiterhin Entscheidungen treffen, die unsere Gesundheit und unseren Planeten beeinträchtigen, wie können wir dann von den Regierungen erwarten, dass sie die Dinge in Ordnung bringen? Und wenn wir weiterhin schädliche Industrien unterstützen, warum um alles in der Welt sollten diese dann aufhören, uns die Produkte oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, für die wir sie bezahlen? Die Wahrheit ist, wir sind das Problem – obwohl wir auch die Lösung sind.



Nachdem wir den intelligenten Geräten aus Bequemlichkeit zugestimmt haben, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir von der Technologie auf Kosten unserer Menschlichkeit vereinnahmt werden. Wir müssen uns ändern, wenn wir bleiben und die Dinge zum Besseren wenden wollen. Aber wir müssen auch gegen diejenigen vorgehen, die schädliche Technologien fördern, unsere Menschenrechte verletzen und bewusst die Wahrheit über die Vorgänge verbergen.



Ganz oben auf dieser Liste steht die Weltgesundheitsorganisation „WHO“. Es ist die Organisation der Vereinten Nationen, welche mit dem Schutz der globalen Gesundheit betraut ist und die Regierungen in damit zusammenhängenden Fragen beraten soll. Da ich für die WHO und andere Organisationen der Vereinten Nationen gearbeitet habe, bin ich mir der politischen Verwicklungen und Korruption bewusst, die die vielen lobenswerten Ziele der UNO untergraben können. Aber die WHO hat ihre Grenzen in Bezug auf drahtlose Strahlung ernsthaft überschritten und eine Vertuschung gefördert, die uns buchstäblich die Erde kostet. Diese Strahlung kommt durch WLAN, Handys, Schnurlostelefone, Mobilfunkmasten, intelligente Zähler und andere drahtlose Geräte, und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sie allen Lebensformen schadet. Die meisten Menschen spüren diese Strahlung nicht und sehen keinen Schaden in der Nutzung ihrer drahtlosen Geräte; noch sehen sie die weiterreichenden Auswirkungen des Tragens eines verfolgbaren, datenerzeugenden Senders an ihrer Person.



Drahtloser Strahlung ausgesetzt zu sein, verursachte mir einen Gehirntumor, der mein Leben völlig veränderte. Millionen weiterer Menschen leiden ebenfalls an der Funkstrahlenkrankheit oder Elektrosensibilität, und viele haben, wie ich, viele Jahre und Tausende von Dollar damit verbracht, herauszufinden, was sie krank macht. Oft wurden sie fehldiagnostiziert, von ihren Ärzten belächelt oder sogar als psychiatrische Fälle behandelt, bevor sie schließlich herausfanden, dass es die Funkstrahlung war, die sie krank machte. Viele weitere haben diesen Zusammenhang noch nicht erkannt und leiden unter den zahlreichen Erkrankungen, die durch Funkstrahlung verursacht oder verschlimmert werden. Dank der WHO müssen sie weiterhin unnötig leiden.



Wenn man den Interessenkonflikt versteht, die Korruption, die Billionen von Dollar, die von der Mobilfunk-Industrie erwirtschaftet werden, die Kampagnen der Industrie, um in der Öffentlichkeit Zweifel zu wecken, die von der Industrie finanzierten Wissenschaftler, die die wissenschaftlichen Fakten leugnen und behaupten, es gäbe keine Schadensbeweise, dann die süchtig-machende Natur der Drahtlos-Geräte, die Marketingkampagnen, die die drahtlose Verbindung so verlockend und so wichtig für unsere Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung erscheinen lässt und die flächendeckende Überwachung, die Datenerfassung und die Abschaffung der Festnetzverbindungen, so dass es keine sicheren Alternativen zu Mobiltelefonen mehr gibt, dann wird deutlich, was für ein meisterhaftes Komplott das tatsächlich ist.



Schauen wir uns an, was bei der Weltgesundheitsorganisation vor sich geht und was das mit Ihnen zu tun hat!



Innerhalb der WHO gibt es eine Abteilung, namens ‚Internationales EMF-Projekt‘. Gegründet wurde diese 1996, um schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit durch das Ausgesetztsein an menschengemachte elektromagnetische Felder, einschließlich hochfrequenter Mikrowellenstrahlung durch Drahtlos-Geräte zu untersuchen. Sie soll auch die Entwicklung international akzeptabler Standards zur Begrenzung der EMF-Exposition erleichtern. Aber die EMF-Abteilung ist ein Spielball der Industrie.



Die WHO behauptet zwar, die Entwicklung vermeintlich sicherer Standards zu fördern und wissenschaftliche Daten zu bewerten, doch die Realität sieht ganz anders aus. Sie verheimlicht bewusst die Wahrheit, informiert die Öffentlichkeit falsch und entwickelt völlig bedeutungslose Sicherheitsstandards auf der Grundlage unfundierter wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ihr EMF-Projekt erhält außerdem Gelder und wird von Mitarbeitern besetzt, die für genau die Industrie gearbeitet haben, vor der sie uns eigentlich schützen sollen. Die WHO wendet einige sehr üble Taktiken an, um uns von der Wahrheit abzulenken. Auf ihrer Website beschuldigt sie solche, die durch drahtlose Strahlung geschädigt wurden, psychiatrische Probleme zu haben. Ich bin eine der Betroffenen, aber ich bin nicht psychisch krank. Die ehemalige Generaldirektorin der WHO, Dr. Gro Harlem Brundtland, eine hochqualifizierte Ärztin, ist ebenfalls von dieser Strahlung betroffen und hat ihr Amt bei der WHO aufgegeben, weil die Strahlung ihre Gesundheit beeinträchtigte. Sie ist ebenfalls nicht psychisch krank.



Millionen andere, Ärzte, Geschäftsführer, IT-Personal, Elektriker, Piloten, Hausfrauen, Lehrer, Wissenschaftler und unzählige weitere Menschen sind in ähnlicher Weise betroffen, und wir erleben Epidemien vieler strahlungsbedingter Krankheitsbilder. Dank der Weltgesundheits-organisation war unsere Welt noch nie so krank wie heute. Die Bestrahlung von Mensch und Planet ist wirklich verrückt.



Die WHO macht sich zahlloser Verbrechen gegen die Menschheit schuldig, indem sie eine gewissenlose Industrie unterstützt, die keine Menschlichkeit besitzt und keine Rücksicht auf unsere Gesundheit nimmt, die die Krankheiten und Umweltzerstörung leugnet, welche sie selbst verursacht hat.



Im Januar 2017 habe ich dieses Dokument an drei der Hauptakteure in diesem tödlichen Spiel geschickt; an die damalige Generaldirektorin der WHO, Dr. Margaret Chan, der Leiterin des EMF-Projekts, Emilie van Deventer, eine Elektroingenieurin ohne medizinische Qualifikationen, und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, ebenfalls ein Elektroingenieur. Das Dokument deckte die Voreingenommenheit der WHO gegenüber der Industrie und deren Vertuschung der Wahrheit über drahtlose Strahlung auf und forderte die Adressaten auf, Rechenschaft abzulegen. Es verbreitete sich ‚viral‘ (via Internet) und erreichte viele Tausende, doch keiner der Adressaten antwortete.



Sie hörten auch nicht auf die Hunderte von Wissenschaftlern, Forschern, Ärzten und Aktivisten, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse dokumentiert und die WHO aufgefordert haben, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.



Und nun, entgegen aller Logik, fördert die WHO die Einführung von 5G, der neuesten Generation drahtloser Telekommunikationssysteme, die auch für die weltweite Überwachung unseres Lebens genutzt werden sollen. Diese Technologie kann bis zu hundertmal schneller und viel stärker sein als 2G, 3G oder 4G und wird nach Ansicht der Wissenschaftler unserer Gesundheit und unserem Planeten irreversible Schäden zufügen.



Über 80.000 Menschen aus 168 Ländern haben den internationalen Appell unterzeichnet, 5G auf der Erde und im Weltraum zu stoppen. Die Einführung von 5G löst einen weltweiten Aufschrei aus, da immer mehr Menschen erkennen, was uns diese Strahlung kostet. Diese hochfrequente Millimeter-Strahlung wird die elektromagnetische Verschmutzung auf ein besorgniserregendes Niveau anheben, unseren Körper und unsere Psyche tiefgreifend beeinträchtigen, unsere Schutzmechanismen und natürlichen Rhythmen zerstören und sich auf Saaten, Insekten, Pflanzen, Bäume, unsere Umwelt und unser Klima auswirken.



Wenn zahllose 5G-Mikrosender in Städten und Wohngebieten installiert werden, ist das so, als hätten Sie einen Mobilfunkmast direkt vor Ihrem Fenster, der Ihr Haus und alle darin befindlichen Personen kraftvoll bestrahlt. Einige Wissenschaftler sprechen von einer Art „Tötungsraster“, einem „Fangnetz“. Die Einführung von 5G ist absolut wahnsinnig, sagt der renommierte Wissenschaftler Dr. Martin Pall. Und dies zu tun, ohne dass man einen einzigen biologischen Sicherheitstest durchgeführt hat, sei so ziemlich die dümmste Idee, die es je in dieser Weltgeschichte gab.



Es wird argumentiert, dass 5 G die Weltwirtschaft ankurbeln wird wie nie zuvor. In Wirklichkeit wird es Millionen von Menschen krank und arbeitsunfähig machen und schließlich zum Zusammenbruch der Wirtschaft führen. Lassen Sie sich also nicht von solchen Argumenten täuschen! 5G wird die Wirtschaft nicht ankurbeln. Es wird sie letztlich dezimieren. 5G verwendet die gleichen Frequenzen wie Tarnkappen-Waffen, die für die Kontrolle von Menschenmengen entwickelt wurden, um schnelle neurologische und physiologische Schäden zu verursachen. Sie sind die perfekte Tarnkappenwaffe – lautlos, unsichtbar und potenziell tödlich. Trotz all dieser gleichen Eigenschaften wurden drahtlose Telekommunikationssysteme ungeprüft eingeführt. Viele Regierungen sind sich der Gefahren bewusst, zitieren jedoch die Fehlinformationen der WHO, um ihre eigenen wirtschaftlichen Ziele voranzutreiben, was zu weit verbreiteten Krankheiten, Leid, Schmerz, Isolation, Sucht, Selbstmord, Verlust und Verzweiflung führt. Außerdem dringen sie in die Privatsphäre der Menschen ein und nutzen persönliche Daten, um die Bevölkerung zu überwachen, auszubeuten und zu kontrollieren. Gleichzeitig führt die technologische Übernahme zu einer herzlosen, geldgierigen, datengesteuerten Überwachungsgesellschaft. Der Wissenschaftler Joe Andriano spricht von einem stillen Krieg, einem Krieg, der mit unsichtbaren Emissionen geführt wird, von denen die Menschen so abhängig sind, dass sie nicht sehen, was mit ihnen geschieht. Noch nie waren wir so sehr mit der Technik verbunden und doch so weit von uns selbst, von der Natur und voneinander entfernt. Wenn wir alle unser Herz und unsere Augen dafür öffnen würden, was wir getan haben, würde die ganze Welt weinen.



Wenn im Juni 2019 5G-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden und in den nächsten zwei Jahren über 20.000 davon geplant sind, ist das mehr, als unser Körper verkraften kann. Und Sie werden nicht wissen, was Sie getroffen hat, denn Sie werden es nicht kommen sehen. Sie werden nicht wissen, warum Sie sich so krank, verwirrt, lethargisch und vieles mehr fühlen. Denn diese Strahlung bringt das Gehirn durcheinander und stumpft die Sinne ab, wie ich und viele andere das erlebt haben, wenn man ihr ausgesetzt ist.



Drahtlose Strahlung trifft uns aus unzähligen, sich überschneidenden Quellen, ohne dass sie überwacht oder eingedämmt werden kann. Die Strahlung ist inzwischen völlig außer Kontrolle geraten und kann von niemandem mehr kontrolliert werden. Man könnte genauso gut versuchen zu definieren, wie viel Luft man in den Händen halten kann. Die Sicherheitsstandards der WHO schützen niemanden und gefährden jeden, indem sie eine Illusion von Sicherheit vermitteln. Für jeden intelligenten Menschen ergibt nichts davon einen Sinn.



Die Mobilfunkindustrie selbst bekommt man nicht dazu, die Gefahren der drahtlosen Strahlung zu dokumentieren und auf DNA-Schäden und Krebs zu verweisen, wie es die Swisscom 2003 in ihrer internationalen Patent-Anmeldung getan hat, wo es um die Frage ging, ob diese Strahlung harmlos sei. Es gäbe nicht Hunderte von unabhängigen Wissenschaftlern, Forschern und Ärzten, die bei der WHO eine Petition zum Schutz vor etwas Schädlichem einreichen, wenn dieses Etwas harmlos wäre. Es gäbe keine Krebsherde in der Nähe von Mobilfunkmasten, oder Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die an ähnlichen Symptomen leiden oder Teenager, die durch WLAN in der Schule krank werden und teilweise sogar Selbstmord begehen, wenn die Strahlung nicht schädlich wäre. Es kann nicht sein, dass einige Kinder die Symptome von Autismus und ADS entwickeln, wenn sie Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind, und sich dann wieder erholen, wenn sie der Strahlung nicht mehr ausgesetzt sind, wenn die Strahlung sie nicht mehr beeinträchtigt.



Wir müssen uns einige entscheidende Fragen stellen. Was nützt uns eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung, wenn sie uns so krank macht, dass wir kaum noch funktionieren können? Wenn Sie an Krebs erkrankt sind, nicht schlafen oder klar denken können, nicht arbeiten können, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben und nicht einmal Lebensmittel einkaufen können, glauben Sie, dass es dann eine Priorität sein wird, auf Ihrem Smartphone nach „Likes“ zu suchen? Warum fragen wir nicht nach dem ‚Warum‘? Warum gibt es so viel Krankheit in unserer Welt? Warum sehen wir nicht das Gesamtbild? Warum ergreifen wir keine Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit, Sicherheit, Privatsphäre und natürlichen Umwelt? Wenn die Technologie unser Leben bestimmt, sind nicht mehr wir es, die das tun, und wenn die Entwicklung der Technologie die Entwicklung der Menschheit übertrifft, haben wir uns selbst aus der Gleichung ausgeschlossen. Diese Vertuschung kostet uns die Erde. Sind Sie bereit, sich zu verabschieden?



Wir brauchen nicht noch mehr Schadensbeweise. Sie könnten die Welt mit den Studien tapezieren, die die Schäden durch drahtlose Strahlung bestätigen. Auch wenn es harmlos erscheint, wenn jetzt auch noch 5G dem Mix hinzugefügt wird. Doch hierbei geht es nicht um Wissenschaft. Wie die WHO nur zu gut weiß, geht es um Kontrolle und um riesige Geldsummen. Die Einführung von 5G wird zu einem Wettlauf zwischen Supermächten führen, die um die Weltherrschaft wetteifern, die bald auch den Weltraum umfassen könnte. Wenn wir uns weiterhin für SMS statt Gespräche, für den Kopf statt für das Herz, für den Handel statt für das Gewissen, für die Sucht statt für die persönliche Autonomie, für die Industrie statt für die Menschlichkeit und für die Technologie statt für die Natur entscheiden, dann können Sie wahrscheinlich sehen, wohin uns diese Entscheidungen führen, es sei denn, Sie haben schon unterwegs Ihren Verstand eingebüßt.



Mit unserem Planeten ist nicht zu verhandeln. Drahtlose Strahlung untergräbt ganz einfach unsere Lebensfähigkeit als Spezies und zerstört das Leben auf der Erde. Wir müssen Verantwortung übernehmen! Wir müssen uns selbst für das, was geschieht, verantwortlich machen. Wir müssen uns selbst für unsere Entscheidungen zur Rechenschaft ziehen. Und wir müssen die Entscheidungsträger für ihre Vertuschung der Wahrheit verantwortlich machen.



Ihr, die WHO, müsst dringend Folgendes tun: Fordert einen sofortigen Stopp der Einführung von 5G! Fordert einen Rückbau der bestehenden Drahtlossysteme und die Entwicklung gesunder Alternativen! Fordert, dass drahtlose Telekommunikationsgeräte an öffentlichen Orten und auf kommerziellen Flügen durch kabelgebundene Geräte ersetzt werden! Startet eine weltweite Aufklärungskampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die klar und deutlich auf die erwiesenen Gefahren, die krebserregende Natur dieser Strahlung, die Symptome, die vielfältigen Auswirkungen und die vielen psychischen, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen sowie Abhängigkeiten hinweist, die durch übermäßige Bildschirmarbeit und die ununterbrochene drahtlose Strahlung verursacht werden!



Initiiert Gesundheitsprogramme für die Geschädigten und Rehabilitationsprogramme für solche, die ernsthaft abhängig sind von Drahtlosgeräten! Und hierbei geht es nicht darum, Euch freundlich zu bitten, Eurem Job nachzukommen. Es geht um die Vertuschung, die Ihr absichtlich gefördert habt, indem Ihr die öffentliche Meinung und die wissenschaftlichen Erkenntnisse manipuliert habt, so dass die Mobilfunkindustrie ungehindert fortfahren konnte. Ihr habt Euch eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht und gegen fast jedes Menschenrecht sowie gegen die UN-Konventionen verstoßen, die zu unserem Schutz geschaffen wurden.



Jede Minute, die Ihr wartet, jede Ausrede, die Ihr erfindet, jede Verzögerungstaktik, die Ihr anwendet, erhöht nur die Kosten für Menschenleben, für unsere kostbare Umwelt und für die Regierungen, die die entsprechenden Maßnahmen ergreifen müssen. Jede weitere Verzögerung wird auch die Chancen auf eine Wiederherstellung erheblich verringern und die damit verbundenen Herausforderungen exponentiell erhöhen. Ihr müsst klar und deutlich sagen, was geschehen muss, wie es getan werden kann und was erforderlich ist, um die Dinge zu ändern. Ihr müsst die Wahrheit über diese Strahlung sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, und Ihr müsst das jetzt tun!



