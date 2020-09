Die Woche COMPACT: Linke, Merkel und NGOs: Die Moria-Verschwörung

Wiederholt sich die Asylwelle von 2015? Genau davor warnen mehrere europäische Staaten mit Blick auf die Brandstiftung von Moria. Tatsächlich will Deutschland nun mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland beginnen. Und weitere Umsiedlungen werden offenbar bereits geplant.

Dies sind die Themen:

Mehr Migranten – Moria-Umsiedlung im Alleingang



Buntes Berlin – Rot-Rot-Grün setzt auf NGOs



Reichsbürger und Agenten – Die seltsamen Zufälle beim Treppensturm



Zahlen aus der Zukunft? – Robert-Koch-Institut in Erklärungsnot

Vor zwei Wochen war das Flüchtlingslager Moria nach einer Brandstiftung fast vollständig zerstört worden. In dieser Woche beschlossen Union und SPD nun, 1.500 der betroffenen Asylbewerbern nach Deutschland umzusiedeln. Die Aufnahme von weiteren rund 1.000 Menschen war bereits zuvor geplant. Auffallend ist: eine politische Legitimation für den Beschluss gibt es nicht. Statt dessen wieder einmal eine einsame Entscheidung.

Ob und wie viele Flüchtlinge in Deutschland nach Deutschland geholt werden, entscheidet offiziell das Bundesinnenministerium. Doch Politiker in zahlreichen Städten fordern mittlerweile eigenständige Aufnahmeprogramme. So auch Berlin. Bislang scheiterte die rot-rot-grüne Koalition an der Ablehnung von Horst Seehofer. Doch das könnte sich nun ändern.

Plant die Bundesregierung einen neuen Lockdown? Offiziell streiten Bund und Länder dies ab. Doch tatsächlich prophezeite der umstrittene Virologe Christian Drosten deutlich steigende Infektionszahlen in den kommenden Wochen. Mitte der Woche verlängerte die Bundesregierung das Kurzarbeitergeld bis Ende 2021, sowie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen. Als Begründung für derartige Maßnahmen gelten regelmäßig die Infektionszahlen des Robert-Koch-Instituts. Martin Müller-Mertens ist mir jetzt vor dem Hauptgebäude der Behörde zugeschaltet. Martin, das RKI veröffentlicht täglich umfangreiche Daten. Manchmal müssen Angaben korrigiert werden. Doch in dieser Woche scheint es, als sei der staatlichen Virenforschern ein regelrechter Fauxpas unterlaufen.

Hunderttausende demonstrierten Ende August gegen den Corona-Ausnahmezustand. Doch die Berichterstattung in den Mainstreamedien dominierte ein anderes Ereignis: Der sogenannte Sturm auf den Reichstag. Seit dem gibt es Gerüchte, die Besetzung der Treppe vor dem Parlament sei inszeniert worden, um Bilder einer angebliche Nazirevolte zu produzieren. Tatsächlich mehren sich Hinweise auf zumindest seltsame Zufälle.





Quelle: COMPACT TV