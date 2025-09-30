Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Whistleblowerin Tara Rodas: US-Regierung in Kinderhandel verstrickt

Whistleblowerin Tara Rodas: US-Regierung in Kinderhandel verstrickt

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 11:25 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38972) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38972) / Eigenes Werk

Kinderhandel in einem riesigen Ausmaß, Zwangsarbeit und Zwangsprostitution mit minderjährigen Flüchtlingen in den USA? Das wird in diesem Interview mit Tara Rodas aufgedeckt. Ursprünglich wollte sie nur unbegleiteten Flüchtlingskindern helfen – und kam dabei einem ungeheuren Kinderhandels-Netzwerk auf die Spur. Sie berichtet, wie unter Biden der amerikanische Staat diese Verbrechen mit Milliardenbeiträgen unterstützte und dass mittlerweile mehr als 320.000 Kinder vermisst werden. Die Trump-Regierung gibt vor, hier Abhilfe zu schaffen – doch wenn man genauer hinsieht, fragt man sich, ob der Sumpf wirklich trockengelegt wird.

Nimmt man hier nur die kleinen Fische ins Visier und lässt die großen unbehelligt? [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

