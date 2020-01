Markus Krall: Wir brauchen eine bürgerliche Revolution

Markus Krall fordert eine Stimme für die bürgerliche Mehrheit im Land. Links-grüner Populismus zerstört das wirtschaftliche Fundament unseres Wohlstands. Dagegen muss es eine bürgerliche Revolution geben, erläutert der Ökonom im Gespräch mit Michael Mross.

Kann es so weiter gehen in in Deutschland? Wann fährt das Land an die Wand - getrieben von links-grünen Wahnvorstellungen, die in den Medien auch noch kritiklos propagiert werden? Ökonom Markus Krall erläutert im Gespräch mit Michael Mross, dass der von der Presse erzeugte Eindruck einer links-grünen Mehrheit falsch ist. Fake News... (weiter auf MMnews)





Quelle: MMnews TV