Interview mit Frau Dr. Austenat – Natürliche Immunität vs. Impfdruck

Die renommierte Ärztin und Autorin Frau Dr. Austenat gründete die Initiative „Evidenz der Vernunft‟ mit dem Slogan: „Ich bin natürlich immun‟. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass eine breite Immunität gegen Covid-19 in der Bevölkerung vorhanden ist, die jeden Lockdown und auch die Impfung überflüssig macht.

Kla.tv: Frau Dr. Austenat ist Fachärztin für innere Medizin mit Schwerpunkt Diabetologie. Sie war unter anderem Konsiliarärztin der Charité in Berlin und hat höchste wissenschaftliche Auszeichnungen der Humboldt-Universität bekommen und publizierte viele wissenschaftliche Arbeiten und Bücher. 2021 kam ihr Buch „Das unfassbare Virus‟ auf den Markt. Darin rollt sie die bis dahin nicht öffentlich erwähnten Ungereimtheiten der sogenannten Pandemie aus medizinischer Sicht auf. Sie gründete die Bürgerinitiative „Evidenz der Vernunft‟ mit dem Slogan: „Ich bin natürlich immun‟. Die Aktion der Initiative ist eine Studie, bei der jeder Mensch seinen Fragebogen zum eigenen Covid-19-Erleben einreichen kann. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass eine breite Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist, die jeden Lockdown überflüssig macht. Frau Dr. Austenat, ich grüße Sie und bitte Sie, uns kurz zu erklären, was es aus medizinischer Sicht bedeutet, immun zu sein.

Fr. Dr. Austenat: Ja, zuerst einmal guten Tag, Frau Weidmann. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, Immunität heißt schlicht und ergreifend - und ist nicht erst seit gestern erfunden oder seitdem irgendeiner der Politiker mit Covid-19 da rumspielt, sondern ist ein gängiger Begriff für die Tatsache: Ich bin nicht angreifbar, durch was auch immer. Das kennt man ja allein aus der Politik, also irgendeiner der Politiker hat Immunität, darf also nicht belangt werden oder wird nicht belangt. Und ich kann auch einen anderen nicht angreifen. Man sollte vielleicht einfach mal weggehen vom Covid-19-Virus und das am Beispiel der Pocken darstellen, weil das die, sagen wir mal, prägnanteste Form ist und das heißt: Wenn ich immun gegen Pocken bin, dann kann ich keine Pocken kriegen und ich kann auch keine Pocken weitergeben. Das ist der eigentliche Kernsatz für Immunität. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV