Tschechien-Wahl: Interview mit Sieger Andrej Babiš!

Der patriotische Politiker Andrej Babiš hat die Wahl in Tschechien haushoch gewonnen. Wir sind auf der Wahlparty seiner Partei ANO in Prag und haben mit ihm gesprochen. Wie findet er es, vom deutschen Mainstream als tschechischer Trump bezeichnet zu werden?

