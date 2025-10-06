Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Tschechien-Wahl: Interview mit Sieger Andrej Babiš!

Tschechien-Wahl: Interview mit Sieger Andrej Babiš!

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 11:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Der patriotische Politiker Andrej Babiš hat die Wahl in Tschechien haushoch gewonnen. Wir sind auf der Wahlparty seiner Partei ANO in Prag und haben mit ihm gesprochen. Wie findet er es, vom deutschen Mainstream als tschechischer Trump bezeichnet zu werden?

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung an die Iban: DE92 8005 3000 1131 0713 40 (COMPACT-Magazin GmbH) oder über https://compact-online.de/unterstuetzen

Quelle: COMPACT-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sana in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige