Baerbock blamiert sich: Rassistische Attacke frei erfunden!

Was für ein Eigentor für den Mainstream und insbesondere die Grünen. Nachdem täglich mindestens eine Messerattacke in Deutschland registriert und thematisiert worden ist, konnte man sich nun "endlich" über einen fremdenfeindlichen Vorfall empören. Doch nun kam heraus, dass dieser Übergriff auf zwei schwarze Kinder in Grevesmühlen so gar nicht stattgefunden hat.

Wie peinlich sich Presse und Politiker mit Krokodilstränen präsentiert haben und was tatsächlich vorgefallen ist, erfahren Sie jetzt von André Poggenburg und Paul Klemm.

