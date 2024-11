Ideenwelt: Elite

Wie kommen Politiker auf die Idee, Wähler der Konkurrenz als Müll zu bezeichnen oder als Abschaum? Was bringt Professoren oder Journalisten dazu, sich für etwas Besseres zu halten und das andere auch spüren zu lassen? In diesem Video tauche ich in die Ideenwelt von Platon ein und finde einen alten Griechen, der die DDR-Führung genauso inspiriert hat wie Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum.

Wie kommen Politiker auf die Idee, Wähler der Konkurrenz als Müll zu bezeichnen oder als Abschaum? Was bringt Professoren oder Journalisten dazu, sich für etwas Besseres zu halten und das andere auch spüren zu lassen? In diesem Video tauche ich in die Ideenwelt von Platon ein und finde einen alten Griechen, der die DDR-Führung genauso inspiriert hat wie Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum.

Quelle: Michael Meyen