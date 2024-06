Jetzt auch im Osten: Hass gegen Weiße eskaliert

In Gera wurden deutsche Kinder von Migranten tyrannisiert. Der Tod des Polizisten aus Mannheim wird im Bundestag thematisiert, die Vizepräsidentin des Hohen Hauses zieht dies ins Lächerliche. Und schließlich schießt die Grüne Katrin Göring-Eckhard gegen Weiße in der Nationalmannschaft. Selten zeigt sich der Hass gegen die Einheimischen so deutlich wie während dieser EM.

Dr. Stephanie Elsässer und Paul Klemm fassen die jüngsten Geschmacklosigkeiten dieser Republik zusammen. Quelle: COMPACT-TV