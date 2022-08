28.8.: Handwerker-Aufstand gegen Sanktionen: COMPACT.DerTag vom 22. August 2022

Der Mittelstand steht auf: Die Kreishandwerkerschaft Halle fordert Kanzler Scholz auf, die Sanktionen gegen Russland zu beenden. Sie warnen vor dem „Sterben Deutschlands“. In ihrem Offenen Brief schreiben die Meister: „Wir als Handwerker wissen aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden, dass die breite Mehrheit nicht gewillt ist, für die Ukraine ihren schwer erarbeiteten Lebensstandard zu opfern. Es ist auch nicht unser Krieg!“, heißt es, und: „Wollen Sie der Kanzler sein, der Deutschland in den Ruin getrieben hat. Wollen Sie wirklich Ihr Land opfern?“

Das sind einige unserer weiteren Themen: •„Angstmacherei“: Bernhard Brink im Interview •Schwedt: Warnung vor Staatskrise •Ärzte-Demo: Für den Nürnberger Kodex •Das Beste: Runa gegen Danger Dan Quelle: COMPACTTV