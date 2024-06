Neuwahlen und Vogelgrippe-Panik?! Einschätzung von Heiko Schöning bei AUF1

Man liest gerade in diesen Tagen Schlagzeilen wie: „Ist eine neue Vogelgrippe im Anmarsch?“. Zeitgleich wurden in einigen EU-Ländern nach den Europawahlen Neuwahlen ausgerufen. Heiko Schöning, der bekannt ist für seine treffsicheren Analysen, teilt seine Einschätzungen zu den aktuellen Ereignissen.

Trailer: „Es gibt eine Synchronisation der Wahltermine, so dass für den geplanten Lockdown ab 2025 es keine Wahlen gibt, die da irgendwie stören könnten. Und das gehört aus meiner Sicht halt mit zu diesem Szenarium.“

"Dann sagen sie: Nein, das machen wir nicht mit. Kein neues Schlachtfeld für Menschen gegen Russland in Finnland und auch kein neues Schlachtfeld gegen Vögel, das sich dann gegen die Landwirte richtet."

In einigen EU-Ländern wurden nach den Europawahlen Neuwahlen ausgerufen. Was könnte dahinterstecken? In einem Interview teilt der Arzt und Autor Heiko Schöning seine Einschätzung dazu dem Sender AUF1 mit. Zudem nimmt er Stellung zu der in den Medien aktuell hochgeschaukelten Vogelgrippe. So liest man gerade in diesen Tagen Schlagzeilen wie: „Nach Corona ist vor Corona: Ist eine neue Vogelgrippe im Anmarsch?“ oder: „Vogelgrippe: Wir haben das nächste pandemische Virus.“ Die EU hat schon einmal vorsorglich 40 Millionen Impfdosen bestellt und wartet mit neuen PCR-Tests diesmal für Rinder und Vögel auf. Was dies auch vor allem für die Landwirte bedeuten könnte, legt Schöning analytisch und gut verständlich dar...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV