US-Präsidentenwahl 2020: Donald Trump unzensiert und auf Deutsch

In Anbetracht der dauerhaft, äusserst einseitigen, Berichterstattung in den deutschen Mainstream-Medien über den Spitzenkandidaten für das US-Präsidentenamt in 2020, Donald Trump, haben wir hier einige auf deutsch übersetzte und ungekürzte Live-Mitschnitte gesammelt. Die Übersetzung wurde durchgeführt von TranslatedPress. Bei TranslatedPress übersetzen rund 20 Menschen weltweit die wichtigsten Pressemeldungen aus Wirtschaft und Politik, direkt und neutral, auf Spendenbasis. TranslatedPress übersetzt Videos in 5 Sprachen.

Trump Rally Deutsch in Pennsylvania, 27.09.2020



Trump Wahlkampf Deutsch in Florida, 25.09.2020

Trump Wahlkampf Deutsch in Ohio, 22.09.2020

Trump Wahlkampf Deutsch in Carolina, 20.09.2020

Trump Wahlkampf Deutsch in Las Vegas, 14.09.2020

Trump stellt die Weichen, Bericht von MARKmobil

Der amerikanische Präsident hat eine große und nachhaltige Umverteilung in Gang gesetzt: Von oben nach unten! Mit seinen Präsidenten-Erlassen stellt er systematisch die Weichen zugunsten der Menschen. Und die Konzerne müssen blechen. Das führt sogar soweit, dass Donald Trump jetzt angekündigt hat, für eine Weile untertauchen zu müssen, aus Sorge um seine Sicherheit. Die reichen Geldsäcke mögen es gar nicht, was er tut. Mit ein paar Unterschriften hat Trump der Pharmaindustrie den Geldhahn zugedreht und seinen Bürgern soziale Sicherheit verschafft. Der Gegenkandidat Joe Biden behauptet genau das Gegenteil. Er nennt es einen "Krieg gegen die soziale Sicherheit", wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben und ein sicheres Dach über dem Kopf. Es ist viel mehr als nur Wahlkampf-Gedöns, was da geboten wird. Trump schafft Fakten zugunsten der Menschen wie kaum ein anderer Präsident vor ihm. Nur die Systempresse steht noch immer in der Ecke und zetert. Ihre Aufgabe scheint es jetzt zu sein, so viel wie möglich Verwirrung zu stiften.

Quelle: ExtremNews / TranslatedPress DE / MARKmobil