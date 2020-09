Home Office #55: Kehrtwende bei Beurteilung der Coronamaßnahmen?

Erleben wir gerade eine Kehrtwende in der Beurteilung der Coronamaßnahmen? Politiker und Medien rudern verbal zurück und wir, von Nuoviso, stellen uns die Frage, ob diese Lippenbekenntisse auch alsbald ihre Umsetzung in der politischen Realität finden. Unser Gast heute ist Markus Fiedler. Er hat sich die Mühe gemacht den mitgefilmten Demonstrationszug vom 1. August in Berlin auszuzählen.

Sein überraschendes Ergebnis findet ihr in seinem neuesten Video.

Quelle: NuoViso.TV