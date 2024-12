Die Akte Planned Parenthood – Wohltäter oder schwerstkriminelles Netzwerk?

Die Pflicht des Rechtsstaats, menschliches Leben zu schützen, wird zunehmend missachtet und die Tötung menschlicher Embryonen zu einem universellen Recht erklärt. Und wer dieses Recht garantiert, wird zu einem Wohltäter hochstilisiert. Dementsprechend bezeichnet sich die weltweit agierende Abtreibungsorganisation Planned Parenthood als gemeinnützig. Doch wie ist es wirklich um deren Wohltätigkeit bestellt? Neben der „reproduktiven Selbstbestimmung“ gehört zu den offiziellen Zielen von Planned Parenthood nämlich auch die Bevölkerungsreduktion. Wer steckt hinter dieser Organisation und welche Ziele verfolgt sie in Wahrheit? Kla.TV deckt auf!

Brüssel,11.04.2024: Im Europaparlament stimmen 336 zu 163 Abgeordnete dafür, Abtreibung in die Grundrecht-Charta der Europäischen Union aufzunehmen. USA,12.04.2024: Kamala Harris verkündet, das Recht auf Abtreibung als Hauptthema im Präsidentschafts-Wahlkampf 2024 zu vertreten.

Deutschland,15.04.2024: Die Bundesregierung bekam von der von ihr selbst bestellten und besetzten „Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ eine Ausweitung der Abtreibungsrechte empfohlen.

Diese drei Ereignisse innerhalb einer Woche vermitteln den Eindruck, dass die Entwicklung der Abtreibung weltweit offenbar nur eine Richtung kennt: die schrittweise Aufhebung aller Beschränkungen. Damit wird die Pflicht des Rechtsstaats, menschliches Leben zu schützen, immer mehr aufgehoben und die Tötung menschlicher Embryonen zu einem universellen Recht erhoben. Und wer dieses als „reproduktive Selbstbestimmung“ bezeichnete Recht garantiert, wird zu einem Wohltäter hochstilisiert. Dementsprechend bezeichnet sich die weltgrößte Abtreibungsorganisation, die International Planned Parenthood Federation (IPPF), die 2014 alleine in den USA 327.653 Babys abgetrieben hat, als gemeinnützig. Insgesamt ist die IPPF in 170 Ländern aktiv und betreibt in den USA, Deutschland, Österreich und weiteren Ländern eigene Abtreibungskliniken. Zu ihren Mitgliedern gehören „pro familia“ in Deutschland und Planned Parenthood in den USA, das allein dort in über 650 Kliniken seine Dienste anbietet. Zu den offiziellen Zielen der IPPF gehört neben der „reproduktiven Selbstbestimmung“ aber auch die Bevölkerungsreduktion!



Ist damit bei der Beratung Schwangerer das Ergebnis, sie zur Abtreibung zu bewegen, nicht schon vorgezeichnet? Deshalb wird vor allem am Beispiel der Planned Parenthood Federation of America (PPFA), kurz Planned Parenthood (dt. „Geplante Elternschaft“), beleuchtet, wie es wirklich um die Wohltätigkeit bestellt ist. Wer steckt eigentlich hinter dieser Organisation und welche Ziele verfolgt sie in Wahrheit?



I. Verfilzungen von Planned Parenthood mit der Politik

1985 verbot der republikanische Präsident Reagan entsprechend dem Programm seiner konservativen Partei, dass Organisationen, die Abtreibungen durchführen, mit staatlichen Geldern finanziert werden. Bis heute wurde dieses Verbot jedoch von allen demokratischen Präsidenten zu Beginn ihrer Amtszeit ausgesetzt, wovon Planned Parenthood jedes Mal unmittelbar profitierte. Im Gegenzug hilft Planned Parenthood der Demokratischen Partei und ist sogar personell miteinander vernetzt.



Nachfolgend drei Beispiele:

- Cecile Richards, die zwölf Jahre Präsidentin von Planned Parenthood war, half bereits mit 16 Jahren bei der Wahlkampagne der Demokratin Sarah Weddington. Weddington erstritt 1973 am Obersten Gerichtshof das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibungen in allen 50 amerikanischen Bundesstaaten. Richards war zudem Gründungspräsidentin der Organisation „America Votes“, welche die Demokraten unterstützt. Auch arbeitete sie für Nancy Pelosi, als diese demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses war.

- Richards ist persönlich mit Hillary Clinton befreundet, was sich in gegenseitiger finanzieller Unterstützung zeigt. Bereits für Clintons erste Wahl im Jahr 2000 für den Senat spendete Planned Parenthood. 2016 wurde sie bei einem Wahlkampfauftritt von Richards als „die Anführerin, der ich vertraue“ angekündigt. Planned Parenthood werde 20 Millionen Dollar in den Wahlkampf investieren und Hillary Clinton „von der Basis her“ unterstützen. Clinton versprach im Gegenzug:

„Ich werde Planned Parenthood immer verteidigen und ich werde konsequent und stolz sagen, dass Planned Parenthood finanziert, unterstützt und geschützt werden sollte, nicht untergraben, falsch dargestellt und dämonisiert. Als Präsidentin werde ich euch immer den Rücken freihalten.“



Was es in der Praxis bedeutet, wenn eine Demokratin Planned Parenthood den Rücken freihält, hatte im Jahr davor Kamala Harris praktiziert.

- Bereits bei ihrer Wahl zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien erhielt Kamala Harris Spenden von Unternehmen, die mit Planned Parenthood in Verbindung stehen. Als solche ließ sie dann 2016 belastende Videos über den Handel von Planned Parenthood mit fötalem Gewebe beschlagnahmen, indem sie eine rechtswidrige Hausdurchsuchung bei dem investigativen Journalisten David Daleiden veranlasste. Dieser Handel mit fötalem Gewebe geschieht ohne das Wissen der Mütter, die eine Abtreibung durchführen lassen. Er widerspricht sowohl geltendem Recht als auch dem Grundsatz der Gemeinnützigkeit, dem sich Planned Parenthood offiziell verpflichtet hat.

II. Rechtswidriger Umgang mit Föten als lukratives Geschäft

Abgetriebene Babys sind ein lohnendes Geschäft. Sowohl im Bereich Organhandel als auch in der Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie werden menschliche Föten wie Rohstoffe gehandelt und gewinnbringend weiterverkauft. 2015 geriet Planned Parenthood stark in Bedrängnis. Es tauchten Videos auf, die zeigen, wie hohe Funktionäre vom Abtreibungskonzern Planned Parenthood über den Verkauf von Körperteilen und Gewebe abgetriebener Embryos verhandeln. Die Echtheit der Videos wurde zunächst bestritten. Inzwischen haben aber Leiter und Ärzte von Planned Parenthood vor Gericht eidesstattlich erklärt, dass die Videos echt sind. Als offiziell gemeinnützige Organisation dürfte Planned Parenthood eigentlich generell keinen Profit machen.

2024 ergab eine Anhörung im US-Kongress, dass Planned Parenthood auf illegale Weise den Babys im Mutterleib einen Arm oder ein Bein abtrennt. Ziel ist, dass der Rumpf erhalten bleibt, um die Organe unbeschädigt entnehmen zu können. Außerdem überleben generell bei Abtreibungen im letzten Drittel die Babys oft und müssten nach geltendem Recht ins Krankenhaus gebracht werden. Dies wird allerdings nicht gemacht. David Daleiden nennt dies vertuschte Kindstötung. Was geschah stattdessen mit diesen Babys? Wie ist es möglich, dass Planned Parenthood systematisch Gesetze bricht, ohne Konsequenzen zu tragen? Werden diese planmäßigen Gesetzesverstöße außer durch die Politik noch von weiteren Netzwerken gedeckt?



III. Das weltweite Freimaurer-Netzwerk hinter Planned Parenthood

Wie Kla.TV gezeigt hat, arbeitet die Hochgrad-Freimaurerei weltweit an der Zerstörung bestehender Strukturen, [www.kla.tv/23990] um die Welt nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Ihre Verbindungen mit Planned Parenthood sind zahlreich:

1. Planned Parenthood hat einen Beraterstatus bei der UNESCO und arbeitet außerdem mit der WHO und UNICEF zusammen - alle drei sind Freimaurer-Organisationen.[www.kla.tv/28269]

2. Alle drei demokratischen Präsidenten – Clinton, Obama und Biden, die Präsident Reagans Finanzierungsverbot für Abtreibungsorganisationen aufgehoben haben, sind Hochgrad-Freimaurer.

3. Die direkten Verbindungen zwischen der Hochgrad-Freimaurer-Familie Rockefeller und Planned Parenthood bestehen seit der Gründung vor über 80 Jahren. Sie reichen von der anfänglichen Finanzierung durch die Rockefeller Foundation bis zur fortlaufenden Kooperation mit dem Population Council, einer Rockefeller Gründung zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums.

4. Wenn man heute die Spender von Planned Parenthood auflistet, fällt zudem ins Auge:

Es sind zu großen Teilen dieselben wie die der Transgender-Ideologie, welche die langfristige Zerstörung der bestehenden Gesellschaftsordnung verfolgt [www.kla.tv/29454]: In dieser Sendung wurde auch detailliert aufgezeigt, dass die nachfolgend aufgeführten Stiftungen entweder direkt von Hochgrad-Freimaurern gegründet wurden oder zumindest deren Ziele unterstützen und wie die internationalen Finanzinstitute und Konzerne von der Hochgrad-Freimaurerei beherrscht werden.

Finanzinstitute: Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Citibank,Commerce Bank, PNC Bank, Morgan Stanley

Pharma-Riesen: Johnson & Johnson, Pfizer, Abbott, Bayer, Amgen, GlaxoSmithKline (GSK)

Internet-Giganten: Google, Microsoft, Amazon, eBay, YouTube, PayPal

Internationale Stiftungen: Buffet Foundation, United Nations Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Arcus Foundation

Weitere Globalkonzerne: Shell Oil, ExxonMobil, British Petroleum, Walt Disney,

Anheuser-Busch, Hilton Worldwide, Starbucks, Monsanto



IV. Planned Parenthood, ein Werkzeug zur Bevölkerungsreduktion

Dass die Erde überbevölkert ist und dies der Grund sei für Umweltschäden, Armut und Hunger, ist nur ein gut verkauftes und haltloses Märchen. [https://www.kla.tv/26763]

Kla.TV hat in mehreren Sendungen die wahren Hintergründe dargelegt und dass es eine weltweite Agenda zur Bevölkerungsreduktion gibt. Abtreibung ist ein Teil [www.kla.tv/27094] davon.



Aktuell leben etwa acht Milliarden Menschen auf der Welt. In den Jahrzehnten, in denen immer mehr Länder Abtreibung legalisierten, wurden insgesamt etwa eine Milliarde Babys abgetrieben. Wie viele Kinder und Enkel diese bekommen hätten, wenn sie hätten leben dürfen, kann nur geschätzt werden. Planned Parenthood, dessen offizielles Ziel die Bekämpfung der „Überbevölkerung“ ist, trägt mit seinen zahlreichen Abtreibungskliniken wesentlich zur Durchsetzung dieser Agenda bei. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass zahlreiche Befürworter einer Bevölkerungsreduktion Spender von Planned Parenthood sind. Zu diesen gehören:

● Bill Gates, Warren Buffet, George Soros und die Rockefellers über ihre Stiftungen [www.kla.tv/1811]

● Die Arcus Foundation, die auch die Transgender-Ideologie vorantreibt

[www.kla.tv/29454]

● Drei Hersteller der Corona-Impfstoffe: Johnson & Johnson, Pfizer, GlaxoSmithKline

Damit erweist sich Planned Parenthood als perfektes Werkzeug dieser globalen Strippenzieher, das unter dem Deckmantel der „reproduktiven Selbstbestimmung“ und „Familienplanung“ wehrlose Bevölkerungsteile tötet.

V. Der Anfang von Planned Parenthood: Rassismus und Eugenik

Die Gründerin von Planned Parenthood war Margaret Sanger, eine US-amerikanische Krankenschwester und Frauenrechtlerin. Sie unterteilte Menschen in drei „Gattungen“:



1. Erbgesunde Weiße als „normale Menschen“

2. Schwarze, Indianer und Menschen der Dritten Welt als „Untermenschen“

3. Geistig Behinderte, Erbkranke und Juden als „Unter-Untermenschen“

1920 bezeichnete Margaret Sanger Geburtenkontrolle als die Erleichterung des Prozesses der Ausmerzung der Untauglichen und der Verhinderung der Geburt von „Defekten“. Ein Jahr später gründete sie die Amerikanische Liga für Geburtenkontrolle. Als dann die Eugenik während des Zweiten Weltkriegs in Verruf geriet, wurde die Liga 1942 in Planned Parenthood umbenannt. Sanger blieb aber bis 1962 Präsidentin der Organisationen. Erst 2020 distanzierte sich Planned Parenthood nach außen hin von Sanger, indem sie ihren Namen von ihrer New Yorker Klinik entfernten, weil sie für die Zwangssterilisation von Schwarzen geworben hatte.

Doch wie sieht es heutzutage in der Praxis mit dem gleichen Lebensrecht für Menschen mit anderer Hautfarbe aus? Eine Statistik von 2021 zeigt, dass in den USA Babys schwarzer Mütter mehr als viermal so häufig abgetrieben werden wie die von Weißen. In New York werden inzwischen mehr schwarze Babys abgetrieben als geboren. Statt diesen Müttern zu helfen, werden unter dem Deckmantel der „reproduktiven Selbstbestimmung“ über die Hälfte der schwarzen Babys vor ihrer Geburt aus der Gesellschaft entfernt. Hält so die Behauptung, Frauen ein Recht auf „reproduktive Selbstbestimmung“ zu geben, einer Überprüfung stand?



VI. Rechtswidriges Schweigen bei Menschenhandel und Kindesmissbrauch

Planned Parenthood ist für Menschenhändler eine zuverlässige Adresse für diskrete Abtreibungen. Selbst in Fällen, in denen sich Schwangere durch fehlende Sprachkenntnisse überhaupt nicht mit den Mitarbeitern unterhalten können, werden Abtreibungen durchgeführt, wenn nur eine Begleitperson sagt, sie wolle das. Ebenso verhält sich Planned Parenthood bei offensichtlichen Fällen von Kindesmissbrauch. So ist es gängige Praxis, dass Minderjährige von ihren Vergewaltigern zur Abtreibung gebracht und danach weiter vergewaltigt werden. In Kalifornien bekam z.B. eine 13-Jährige, die von ihrem eigenen Vater geschwängert wurde, nach der Abtreibung lediglich den Rat in den nächsten drei Wochen keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Als sie einige Monate später zu einer erneuten Abtreibung kam, setzte man ihr eine Spirale zur Verhütung ein.

Eigentlich ist Planned Parenthood gesetzlich dazu verpflichtet, Fälle von Menschenhandel und Kindesmissbrauch an die Polizei zu melden. Demnach wurde 2011 versichert, alle Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Mehrere Mitarbeiter sagen aber aus, dass diese Schulungen nicht stattfanden und dass sie sogar die Anweisung bekamen, keine Meldungen an die Behörden zu machen. Nicht einmal, wenn Minderjährige auf ihr Alter und das des Täters hinweisen und direkt um Hilfe bitten.



Dass Planned Parenthood für Menschenhändler und Kinderschänder als diskrete Anlaufstelle geschätzt wird, zeigt, wie weit deren Abtreibungen von der sogenannten „reproduktiven Selbstbestimmung“ entfernt sind.



VII. Verbindungen von Planned Parenthood zum Satanismus

Menschenhandel und der Missbrauch von Kindern bis hin zu Tötungen und dem Verspeisen von Babys sind vor allem in pädophil-satanischen Netzwerken der Oberschicht gängige Praxis. Kla.TV geht in mehreren Sendungen detailliert auf dieses Thema ein [www.kla.tv/24000 und www.kla.tv/27211]. Deswegen stellt sich die Frage, ob sich bei Planned Parenthood satanistische Ansichten oder personelle Verbindungen zum Satanismus finden lassen, welche die aufgezeigten Rechtsverstöße und die Ausnutzung der Situation von Schwangeren erklären würde?

Dazu gibt es folgende Hinweise:

Margaret Sanger, die Gründerin von Planned Parenthood, fällt vor allem durch ihre menschenverachtende und anti-religiöse Haltung auf. Demnach äußerte sie in einem Interview: „Ich glaube, dass es die größte Sünde auf der Erde ist, Kinder auf die Welt zu bringen.“ Und: „Das Barmherzigste, was die große Familie für ihren Säugling tut, ist ihn umzubringen.“ Auf diese Weise wird der Sinn von „Parenthood“ – also Elternschaft – ins Gegenteil verkehrt!

In Deutschland wird Planned Parenthood von dem Verein „pro familia“ – also „für die Familie“ repräsentiert. Pro familia wurde 1952 von Margaret Sanger und Hans Harmsen gegründet.

Harmsen war während des Dritten Reiches ein führender Rassenhygieniker, ab 1952 erster Präsident von pro familia und anschließend deren Ehrenpräsident. Über seine Person berichtet das Missbrauchsopfer Anneke Lucas Schockierendes: Sie bezeugt, dass sie Harmsen in satanischen Kreisen getroffen hat, wo sie als Kind immer wieder zu Ritualmorden gezwungen wurde.



Anneke Lucas: „Und jetzt möchte ich etwas sagen, das ich noch nie zuvor öffentlich gesagt habe: Hans Harmsen, der für diesen Ort verantwortlich war, war der Leiter von Planned Parenthood / pro familia in Deutschland. Ich wurde dazu gezwungen, extrem kleine Babys auszusaugen, die noch am Leben waren. […] Das war der Doktor, der Planned Parenthood geleitet hat. Die Föten, die Babys, die ich in diesem Fall töten musste, waren wohl abgetriebene Föten. Sie waren am Leben!“

Mehr zu den Hintergründen von Anneke Lukas erfahren Sie in der direkt anschließenden Sendung.

Fazit:

Die weltweit agierende Abtreibungsorganisation Planned Parenthood schmückt sich mit Begriffen wie „gemeinnützig“ und „Selbstbestimmung“ und gibt vor, für die Rechte von Menschen einzutreten. Dabei entpuppt sie sich in der Praxis als eine kriminelle Organisation, wie folgende Zusammenfassung aufzeigt:.

● Planned Parenthood verletzt mehrfach geltendes Recht: die Organe der Babys werden ausgebeutet, Kindesmissbrauch und Menschenhandel werden vertuscht.

● Planned Parenthood bringt nicht wie vorgeschrieben, Babys, die die Abtreibung überleben, ins Krankenhaus, sondern „verwertet“ diese ohne das Wissen der Mütter.

● Planned Parenthood steht einflussreichen Politikern und Organisationen nahe und kann daher die Rechtsbrüche bereits seit Jahren unbehelligt begehen.

● Planned Parenthood erweist sich als ideales Werkzeug globaler Strippenzieher, die unter dem Deckmantel der „reproduktiven Selbstbestimmung“ und „Familienplanung“ Millionen von Babys mittels Abtreibung töten, um die Weltbevölkerung zu reduzieren.

● Planned Parenthood bildet ein globales Netzwerk und hat weltweit agierende Förderer und Partner aus Freimaurer-Kreisen.

● Planned Parenthood und sein Ableger pro familia wurden von Rassisten gegründet - die unter anderem Schwarze und Juden für minderwertig hielten. Schwarze werden in den USA deutlich häufiger abgetrieben.

● Bei Planned Parenthood bestehen personelle Verbindungen zum Satanismus.



Dass eine Organisation wie Planned Parenthood über so viele Jahre unvorstellbare Verbrechen begehen kann, ist ein Skandal ohnegleichen. Derartige Einrichtungen müssten eigentlich vor jedem Gericht der Welt schuldig und zu einer Rückzahlung aller Profite verurteilt werden. Dass dies nicht geschieht, ist ein anschauliches Beispiel über das völlige Versagen von Politik, Justiz und Medien. Deswegen braucht es wachsame Menschen wie Sie, verehrte Zuschauer, Aufklärer aus aller Welt, die nicht schweigen. Verschließen Sie die Augen nicht vor diesem Unrecht und bringen Sie diese Informationen ans Licht.



