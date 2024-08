Dr. Gerd Reuther: „Pandemien kommen, wenn sie gebraucht werden.“ Mpox – WHO ruft weltweite Notlage aus

Die WHO schlägt Alarm und ruft den Notstand aus: Neue Mpox-Ausbrüche würden die öffentliche Gesundheit weltweit bedrohen. Zu diesem Anlass strahlt Kla.TV den äußerst aufschlussreichen Vortrag von Dr. Gerd Reuther zum Thema „Panikmache und erfundene Krisen zur Lenkung der Welt“ aus.

„Pandemien kommen, wenn sie gebraucht werden. Pandemien bleiben aus, wenn wir sie nicht glauben.“ So das Fazit von Dr. Gerd Reuther in seinem Vortrag vom 13. April 2024 zum Thema „Panikmache und erfundene Krisen zur Lenkung der Welt“. Der Universitäts-Dozent Dr. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. Kla.TV strahlt den aufschlussreichen und hochaktuellen Vortrag aus gegebenem Anlass aus:

Vor wenigen Tagen hat die WHO erneut eine weltweite Notlage ausgerufen. Die Berliner Zeitung berichtet am 14.8.24: „Die WHO sieht das Risiko, dass sich die Mpox [auch Affenpocken genannt] nach 2022 erneut international ausbreiten und in mehreren Ländern zum Gesundheitsrisiko werden könnten. Die Notlage-Erklärung soll Behörden in aller Welt alarmieren, damit sie sich auf mögliche Ausbrüche vorbereiten.“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV