Ballweg im Knast: Angriff auf die Freiheitsbewegung?: COMPACT.Der Tag

Die USA wollen ihre militärische Präsenz in Europa erneut ausbauen. Wie Präsident Joe Biden auf dem NATO-Gipfel in Madrid sagte, plant Washington unter anderem mehr Soldaten in Rumänien und dem Baltikum. Darüber hinaus soll in Polen ein Hauptquartier errichtet werden. Die Regierung in Warschau begrüßte die Pläne als „lange erwartete Entscheidung“. Und damit herzlich willkommen bei COMPACT.Der Tag.

Das sind einige unserer Themen: Kriminalität – Migranten randalieren in Berliner Freibädern

Verhaftet – Baden-Württembergs Behörden stecken Ballweg in den Knast

NATO – So kuscht der Westen vor Erdogan

Das Letzte – TikTok: Pekings Auge auf unseren Computern? Quelle: COMPACTTV