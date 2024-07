CH-online-Petition fordert: Bundesrat soll die neuen Gesundheitsvorschriften (IGV) ablehnen (bis 1.8.2024)

Die Weltgesundheitsversammlung hat kürzlich weitreichende Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) verabschiedet. Ihr Inkrafttreten hätte gravierende Auswirkungen auf unsere Freiheit und würde die Bürgerrechte massiv einschränken. Legt der Bundesrat keinen Rekurs ein, gelten die IGV automatisch als angenommen. Das Aktionsbündnis freie Schweiz zeigt einen Weg auf, wie das Inkrafttreten der IGV verhindert werden kann. Wie dieser aussieht und was Sie dazu beitragen können, erfahren Sie in dieser Sendung.

An der 77. Weltgesundheitsversammlung, welche vom 27. Mai bis 1. Juni 2024 stattgefunden hat, wurden umfassende Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) angenommen. Sollten diese geänderten IGV in der Schweiz in Kraft treten, hätten sie laut dem Aktionsbündnis freie Schweiz (ABF Schweiz) weitreichende Auswirkungen auf die Rechte der Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie auf die Souveränität und die Verfassung unseres Landes...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV