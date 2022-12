2023: Gewinnt der Widerstand?

Was sind die Perspektiven des Widerstandes 2023? Aufbauen können wir auf das, was 2022 erreicht wurde. Im Zuge der Proteste gegen den Energiepreiswahn organisierten, anders als in den Jahren zuvor bei den Querdenkern, erstmals mittelständische Unternehmer Demonstrationen. Hier in Neubrandenburg kamen Mitte September 5.000 zusammen.

Das sind einige unserer weiteren Themen: * Klimaproteste: Extremisten und Gewalttäter * Der identitäre Blick: Kommentar aus Österreich * Das Beste: Serbiens Armee im Alarmzustand Quelle: COMPACTTV