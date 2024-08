United For Freedom: Laut den RKI-Protokollen sind wegen Maskenattesten verurteilte Ärzte politische Gefangene

Die Menschenrechtsorganisation United For Freedom setzt sich für die wegen Maskenattesten inhaftierten Ärzte ein. Denn laut den RKI-Protokollen sind sie politische Gefangene.

Trailer:

Karl Hummitzsch: Die Politik hat ja nicht entschieden auf Basis der RKI-Dokumente, d.h. das ist eine politische Entscheidung, eine rein willkürliche, politische Entscheidung ohne jede Evidenz. Und das bedeutet für uns, jeder Gerichtsfall, der auf einer solchen politischen Entscheidung basiert, ist ein politischer Prozess.

Moderator:

Die Menschenrechtsorganisation United For Freedom, zu Deutsch: „Vereint für die Freiheit“ hat heute am 17. Juni 2024 zu einer Pressekonferenz hier in den Taunus eingeladen. Es soll eine reichhaltige Palette an Themen besprochen werden. U.a. spricht Uwe Kranz und Karl Hummitzsch zu dem Thema: Politische Gefangene und Menschenrechte...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV