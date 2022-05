Plant Baerbock schon den nächsten Krieg: COMPACT.Der Tag

Am Wochenende gab die Ukraine den Verlust der Kleinstadt Popsnaja in der Region Luhansk bekannt. Nun gibt es erstmals Bilder aus dem zwei Monate lang umkämpften Ort. Veröffentlicht wurden sie vom Verteidigungsministerium der Volksrepublik Luhansk. Genannt werden in dem Video ausschließlich die Luhansker Truppen. Zuvor hatte der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow behauptet, seine Kämpfer hätten den Ort eingenommen. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 12. Mai.

Das sind einige unserer Themen: Drohungen gegen Bosnien – Schickt Baerbock die Bundeswehr in den nächsten Krieg?

Lockdown in China – Die WHO entdeckt die Menschenrechte

Helikopter-Ministerin – Wie lange kann sich Lambrecht noch halten?

Das Letzte – Schwedt am Abgrund: Fehlt das Öl, steigt die Wut Quelle: COMPACTTV