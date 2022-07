Spotlight: Michael Ballweg über die Anschuldigungen, rechten Gruppierungen eine Bühne zu geben

Michael Ballweg ist seit seinem 20. Lebensjahr selbstständiger IT-Unternehmer und durch seinen beruflichen Werdegang hat es den Franken schon in jungen Jahren nach Stuttgart verschlagen. Sein geplantes Sabbatical und die lang ersehnte Weltreise wurde im Frühjahr durch die Corona-Pandemie jäh verhindert. Aus Angst vor der neuen Krankheit zog sich Ballweg und seine Familie wie viele andere Menschen zunächst in die eigenen vier Wände zurück, wo er aber nach eingehenden Recherchen die verhängten Maßnahmen für unverhältnismäßig und überzogen empfand.

So kam der Impuls zur Gründung von “Querdenken-711” und er meldete Ende März 2020 seine erste Demonstration für die Wiederherstellung der Grundrechte auf dem Schlossplatz in Stuttgart an. Er ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass diese Entscheidung sein Leben komplett auf den Kopf stellen würde.

Autor und Verleger Anselm Lenz fühlt in einem spannenden Gespräch dem Menschen und Aktivisten Michael Ballweg auf den Zahn, spricht mit ihm über die Ereignisse der letzten zwei Jahre und die beiden wagen auch einen bemerkenswerten Ausblick in die Zukunft.

Ausschnitt aus dem Gespräch mit Michael Ballweg (Nutzen und Schaden des Widerstandes) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-michael-ballweg/

Quelle: apolut