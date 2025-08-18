Analyse: So lief der Alaska-Gipfel

„10 von 10 Punkten“, bilanzierten die russischen Medien nach dem Alaska-Gipfel. In Kiew dagegen herrschen Wut und Verbitterung. Als Dankeschön für die vielen Spenden nach unserem gestrigen Alaska-Livestream VERSCHENKEN wir bis Dienstag 24 Uhr COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich – Nazis und Esoterik“, Preis ansonsten 9,90 Euro. Die Ausgabe kommt GRATIS und automatisch obendrauf bei JEDER Bestellung, die ab sofort bis Dienstag unter https://compact-shop.de eingeht!

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV