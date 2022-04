2022: Deutschland will wieder Krieg

UNGLAUBLICH: Die deutschen Politiker steigen endgültig in den Krieg in der Ukraine mit ein. Was für eine schwerwiegende Bedeutung die Lieferung der Waffen hat, erfahrt ihr in diesem neuen Video von SchrangTV! Dies berichtet der renommierte Autor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf "SchrangTV": " erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: SchrangTV