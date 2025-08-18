Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Im Gespräch: Joachim Paul: AfD-Politiker von OB-Wahl ausgeschlossen

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Joachim Paul (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Joachim Paul (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Der AfD-Politiker Joachim Paul wurde in einem beispiellosen Akt vom Wahlausschuss nicht als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen zugelassen. Das Gremium überschreitet damit deutlich seine Kompetenzen. Ausdrücke wie "Wächterrat" sind im diesen Zusammenhang schon gefallen. Für das Handeln nach "Wächterrat"-Manier suchte man ausgerechnet in der Wikipedia nach Informationen, die gerade nicht als verlässliches Medium gilt. Im Gespräch mit Markus Fiedler nimmt Herr Paul Stellung zu den Vorwürfen und bennent die juristischen Schritten, die er inzwischen in dieser Sache eingeleitet hat.

Allerdings gibt es auch Themen, über die er nicht sprechen möchte.

Quelle: apolut

