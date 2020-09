KenFM am Set: Demo Berlin 29.08.2020 Teil 1-3

Ab 9:30 Uhr füllten sich zügig die Straßen zwischen dem Brandenburger Tor, Unter den Linden, Friedrichstraße bis hin zur Torstraße. Es war der Wunsch aller Teilnehmer, einen sonnigen Tag mitzunehmen, nicht nur im Herzen. Diese Euphorie bekam durch das Verhalten der Polizei sehr schnell erste Dämpfer. Anstatt den Demozug ungehindert starten zu lassen, wurde die erzwungene Eskalationsstrategie aus dem Roten Rathaus pflichtbewusst umgesetzt.

Spätestens gegen 13:00 Uhr war allen anwesenden Menschen auf der Gesamtlänge der Friedrichstraße klar und bewusst - dieser Tag entwickelt sich leider nicht so, wie von Hunderttausenden erwünscht und erdacht. Bürgermeister Müller und Innensenator Geisel wollten mit ihrer Macht schöne Bilder aus Berlin verhindern. Nicht als Message um die Welt schicken. Sie wählten den Weg der Provokation. Über Stunden wurden die Menschen an ihrem Grundrecht, sich frei zu bewegen, ihren Unmut über die Corona-Politik der Regierung kundzutun und auf die Straße zu bringen, durch polizeilichen Maßnahmen daran gehindert. Im Beitrag die ersten Eindrücke des Morgens und des Vormittags.







Am 29.08.2020 war KenFM am Set in Berlin bei der Demonstration für Grundrechte und Demokratie. Das Bündnis Querdenken-711 hat die Veranstaltung angemeldet. Hunderttausende Menschen versammelten sich seit den frühen Morgenstunden bis spät in die Nacht hinein in der Hauptstadt zwischen Friedrichstraße und Siegessäule, um ihren Protest gegenüber der aktuellen Corona-Politik auszudrücken. Wir wollten wissen, wie die Teilnehmer die Stimmung vor Ort wahrnehmen, welche Motivation sie haben an der Demo teilzunehmen und was die Maskenpflicht für sie bedeutet.







Am Samstag, den 29.8.2020, versammelten sich Hunderttausende Menschen aus ganz Deutschland und teils aus Europa in Berlin, um auf der Demonstration für Grundrechte ihren Protest gegenüber den aktuellen Corona-Maßnahmen zu äußern. An der Siegessäule im Herzen der Hauptstadt traten zahlreiche Redner auf, die auf die Missstände in diesem Land aufmerksam machten. Auch der Neffe von John F. Kennedy reiste aus Amerika an und solidarisierte sich mit den Protesten. KenFM war am Set und dokumentiert in Auszügen die Redebeiträge.





Quelle: KenFM