Spotlight: Karin Leukefeld über Israels Krieg im Libanon

Die Rasanz des Zusammenbruchs der Assad-Regierung in Syrien hat weltweit Politiker und Journalisten überrascht. Obwohl einige der wesentlichen Player wohl weniger überrascht waren. Wer wusste schon vorher, was geschehen würde? Wie ist die Lage für die Bevölkerung in Syrien? Welche Auswirkungen hat das Geschehen dort auf den Libanon und die strategische Lage im Mittleren Osten allgemein? Die erfahrene Auslandskorrespondentin Karin Leukefeld ist zur Zeit im Libanon, spricht mit Kontaktpersonen aus Syrien, die sie teilweise Jahrzehnte kennt und recherchiert vor Ort Hintergründe.

Im Gespräch mit Dirk Pohlmann gibt sie Einblicke, die tiefer gehen als die propagandistischen Agenturmeldungen über eine jubelnde Bevölkerung, die das Ende des „Schlächters Assad“ feiert. Welche Zukunft steht Syrien bevor? Wie lange wird die Waffenruhe im Libanon andauern? Ausschnitt aus dem Gespräch mit Karin Leukefeld (Welche Zukunft steht Syrien bevor?) – Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-karin-leukefeld/ Quelle: apolut