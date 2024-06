Im Gespräch: Thomas Röper - Ukraine-Krieg und Geopolitik

Der Journalist und Russlandexperte Thomas Röper spricht stets Klartext. Da er selbst in Russland lebt und fließend Russisch spricht, ist er mit seinen Berichten, sowohl über die Situation im Land, als auch über den Ukrainekrieg, zum inoffiziellen Russlandkorrespondenten in der freien Medienlandschaft geworden. Wie er selbst sagt, erklärt er nicht nur den Deutschen Russland, sondern den Russen häufig auch Deutschland. Für viele Russen sei es nämlich nach wie vor unbegreiflich, dass die deutsche Bevölkerung über die wahren Hintergründe zum Ukrainekrieg nicht im Bilde ist.

Die Wahrheit ist laut Röper, dass der Westen mit allen Mitteln gegen Russland Krieg führe, außer mit eigenen Soldaten, da er Angst vor einem Atomkrieg habe. Der Dritte Weltkrieg steht nicht erst bevor, wie er betont, wir sind bereits mitten drin.

Im Gespräch mit Dirk Pohlmann spricht Thomas Röper zum einen über Russlands Beweggründe, in der Ukraine militärisch zu intervenieren und warum die Stimmung im Land allmählich in eine antiwestliche umgeschlagen ist. Zum anderen zeigt er auf, dass Russland alles andere als isoliert ist, warum die BRICS-Mitgliedstaaten sich Schritt für Schritt vom Westen emanzipieren werden und warum die Arktis für die Weltmächte so eine große Rolle spielt.

Inhaltsübersicht:

0:00:50 Wie nah sind wir am Dritten Weltkrieg?

0:03:37 Klarstellung zum Auslöser des Ukrainekrieges

0:10:33 Stimmung zum Westen in der russischen Bevölkerung

0:18:20 Wie wird Putin in Russland gesehen?

0:29:51 Die Rache von Macron

0:36:07 Finanzkrieg der USA

0:44:43 Die Nordstream-Attacke

0:48:56 Kampf um die Arktis

0:54:36 Europawahl

0:59:55 Ausblick

Quelle: apolut