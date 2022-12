BKA erfindet Reichsbürger-Putsch! COMPACT.DerTag am 7. Dezember 2022

Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 7. Dezember: Das BKA erfindet einen Reichsbürger-Putsch – das wäre ein Lacher, wenn es nicht so ernst wäre. In der Nacht fand die vermutlich größte Razzia in der BRD seit den Tagen des RAF-Terrors statt, 3.000 Polizisten wurden in Marsch gesetzt, um über 100 Wohnungen und Objekte zu durchsuchen.

Das sind einige unserer weiteren Themen: • B’nai B’rith: Die Söhne des Bundes • Rückblick: Die beste Regierung • Madrid: Der marokkanische Mob Quelle: COMPACTTV