COMPACT-TV Live-Debatte: „Leipzig 7.11. – Bilanz und wie weiter?“

Mit den Widerstandsikonen Miriam Hope und Eva Rosen sowie Martin Müller-Mertens und Jürgen Elsässer aus der COMPACT-Redaktion: Der 7. November in Leipzig brachte eine neue Qualität des Widestandes: Nicht nur die Teilnehmerzahl von 50.000 war beeindruckend – mehr noch das Geschehen in der Nachspielzeit: Dass Zigtausende das Demonstrationsverbot auf dem Ring durchbrochen haben – entschlossen, aber gewaltfrei.

Das Regime ist entsetzt und reagiert panisch, einige Querdenkendemonstrationen gestern Abend wurden von der Staatsmacht in bisher unbekannter Schärfe abgewürgt.

Wir diskutieren heute Abend: Was waren die Gründe des Leipziger Erfolgs? Was hat Querdenken-711 dazu beigetragen, was die selbstbewussten Patrioten aus Sachsen und Thüringen? Ist diese Mischung zukunftsfähig, hat sie eine Sollbruchstelle? Und vor allem: Wie geht es nach diesem großen Erfolg weiter? Wir erwarten eine spannende Runde!





