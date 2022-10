Völlig irre: Lauterbach erklärt Putin den Krieg: COMPACT.DerTag vom 5. Oktober 2022

Karl Lauterbach führte bisher wie Don Quijote einen Krieg gegen die Corona-Windmühlen. Jetzt hat er das Schlachtfeld gewechselt und will offenbar Verteidigungsminister werden. Auf Twitter erklärte er am Montag, ich zitiere: “Mal ehrlich: Was sollen denn jetzt Kniefälle vor Putin bringen? Wir sind im Krieg mit Putin und nicht seine Psychotherapeuten. Es muss weiter konsequent der Sieg in Form der Befreiung der Ukraine verfolgt werden.”

Und das sind einige unserer weiteren Themen: •Für Frieden: Querfront auf dem Alex •Höcke in Gera: Krieg gegen Deutschland •Herbst: Freddy mistet aus •Franz Josef Strauß: Die rot-grüne Gefahr Quelle: COMPACTTV