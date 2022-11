Nord Stream: Verdacht gegen London: COMPACT.DerTag vom 2. November 2022

Hat die britische Ex-Premierministerin Liz Truss kurz nach den Nordstream-Explosionen eine Nachricht mit den Worten „It’s done“, zu deutsch „Es ist erledigt“, an US-Außenminister Antony Blinken verschickt? Diese Frage richtete Russland nun an die Regierung in London.

Das sind einige unserer weiteren Themen: •Sachsen: Habeck muss flüchten •Querfront: Deutschland zuerst? •Freddy: Ramelows Spirale •Kult: Kinski rastet aus Quelle: COMPACTTV