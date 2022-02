COMPACT.Der Tag vom 16.2.2022

Viele Bürger können es nur schwer verstehen: Auch potentielle Terroristen und fanatische Islamisten erhalten in Deutschland einen Flüchtlingsstatus. Denn in Kriegsgebiete kann nicht abgeschoben werden Das gleiche gilt, wenn den Betroffenen in ihrer Heimat beispielsweise die Todesstrafe droht. Dennoch hatte die Bundesregierung die Rückführungen nach Syrien im vergangenen Jahr ermöglicht. Nun gibt es erstmals Zahlen, wie viele Gefährder seitdem ausreisen mussten. Die Einzelheiten erfahren Sie in COMPACT.Der Tag am 16. Februar. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages.

Das sind einige unserer Themen: Spaziergang in Potsdam – Wenn die Antifa mal wieder Hitler sieht



Kriegsspiele – Freddy Ritschel fragt, wie lange der Frieden wohl diesmal hält



Gefährder in Deutschland – Islamisten sind weiter willkommen



Bußgelder – Wie wehren gegen die Willkür-Strafen?



Das Letzte – Ministerpräsidentenkonferenz: Fallen jetzt wirklich die Masken? Quelle: COMPACT TV