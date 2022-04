Basta Berlin (121) - Krieg und Corona: Die Macht der Medien

Es ist die möglicherweise schwierigste Sendung von #BastaBerlin: Wir versuchen den Spagat zwischen Deutschland und der Ukraine, zwischen Innen- und Außenpolitik, zwischen Corona und Krieg. Doch beide Themen haben etwas gemeinsam: Die Macht der Medien beeinflusst die Öffentlichkeit. Dabei gibt es Widersprüche und Ungereimtheiten, wie es in einer weiteren Folge Basta Berlin heißt.

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken heute auf vielfachen Wunsch in die Ukraine: Die Berichte über Gräueltaten in Butscha gingen um die Welt. Unser Anspruch ist es am heutigen #BastaDonnerstag nicht die „Wahrheit" herauszufinden, sondern auf die Macht der Bilder und auf die Konsequenzen der Geschehnisse einzugehen. Die Recherchen dazu waren schmerzhaft. Doch auch die Entwicklungen in Deutschland wollen wir nicht vernachlässigen: Während mancherorts die Masken fallen, wird weiter kontrovers über den Impfstoff gestritten…







Quelle: Basta Berlin