Hilferuf aus Brasilien: mRNA-Zwangsimpfung für Kinder - Interview mit John Kage

Eine mRNA-Zwangsimpfung für Kinder? Diese Frage steht in Brasilien längst nicht mehr zur Debatte, sondern ist bereits üble Realität. John Kage fordert an der internationalen Großdemo in Genf weltweite Aufmerksamkeit für diese und weitere unglaubliche Katastrophen und Verbrechen, die momentan in Brasilien vor sich gehen. Da die Regierung stillschweigend von den Systemmedien unterstützt wird, liegt die einzige Chance für Brasiliens Bevölkerung im internationalen Bewusstsein und Druck. Helfen Sie retten, indem Sie dieses Interview anschauen, weiterverbreiten und John Kage für weitere Updates folgen.

Quelle: Kla.TV