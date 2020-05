Compact TV: Die Welt danach

Die offene Gesellschaft, das Idealbild der westlichen Politik, wird in atemberaubender Geschwindigkeit abgeschafft, und es ist die westliche Politik selbst, die den Übergang in den autoritären Seuchenstaat vollzieht. Wo wird das enden?

Alles, was das Abendland und die westliche Kultur seit Alters her auszeichnet, verschwindet in der jetzt überfallartig verordneten Abstandsgesellschaft: der Händedruck und der Blick in die Augen, mit dem wir bisher Vertrauen schufen und Vertrauen prüften; die Möglichkeit zum geselligen Beisammensein in Vereinen, Bars und Restaurants; Gottesdienste, Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen, bei denen sich die Gemeinden und Familien zu versammeln pflegten.

Editorial



Wie unser Mitleid missbraucht wird. Von Jürgen Elsässer

Titelthema



Wie unsere Freiheit stirbt: Der Corona-Notstand zerstört die Demokratie



Die Welt danach: Bargeld-Aus, Tracking-App, Impfzwang



Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst: Das Ende der analogen Menschheit

Besuch beim Weltaufsichtsrat: Ein Dialog aus Huxleys «Schöne neue Welt»



Corona-Bonds: Deutschland soll zahlen: Die Gegenoffensive der Globalisten



Bill Gates contra Donald Trump: Eva Herman und Andreas Popp im Gespräch



«Macron hat Angst»: Marion Maréchal im Interview

Navigieren in rauer See: Die AfD in der Corona-Krise

Politik



Schutzmasken und Souveränität: Das schwierige Erwachen der Nationalstaaten



Wanderer, kommst Du nach Melos: Plädoyer für die Bombe



Unter Spargelstechern: Eine Reportage von der schwäbischen Front

Dossier: 50 Jahre RAF. Blutspur des linken Terrors



Nix geRAFt : Wie alles begann



Linker Terror mit rechten Motiven: Die verschlungenen Wege von Gudrun Ensslin



Die Spuren des Tiefen Staates: Buback-Mord: Terroristen und Geheimdienstler

Leben

Endzeitkaiser gegen Antichrist: Seuchen und Sekten im Mittelalter



Der Fluch des Dr. Liu: Corona-Kultur in Asien



Mussolini in Düsseldorf: Erinnerungen an DAF und Gabi Delgado



Drei Minuten in der Ewigkeit: Neues vom Urknall



Kultur des Monats: Mai: Seuchen sind gefragt



Kolumnen Hartlages BRD-Sprech _ Virusleugner



Sellners Revolution _ Corona contra Multikulti



Deutsche Diven _ Nastassja Kinski





Quelle: COMPACT TV