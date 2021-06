Die Woche COMPACT: Rauchbomben gegen Brandschutz

Droht nach der Bundestagswahl im September ein neue Lockdown? Begründet dann mit der ominösen Delta-Variante? Ausgeschlossen ist das wohl nicht. Doch ist diese Mutation tatsächlich so gefährlich, wie derzeit offiziell geraunt wird? Eine Antwort erhalten Sie in dieser Ausgabe von Die Woche COMPACT.

Dies sind die Themen:



Rigaer Straße – Antifa gegen Brandschutz



Islamismus – Wie Amerika Dschihadisten finanziert



Delta-Variante – Alles nur Angstmache?



NATO-Gipfel – Alte und neue Feinde



Teure Flüge – Die illustren Reisen der Ursula von der Leyen

„Die Ordnungskräfte rücken in der No-go-Area nur in Mannschaftsstärke an. Die wahren Sheriffs tragen rote Sterne und agieren im Stil stalinistischer Politkommissare. Anwohner würden zu Tribunalen vorgeladen, um ihr ‚Meldeverhalten gegenüber der Polizei zur Sprache zu bringen‘, heißt es in einer Analyse des Landeskriminalamtes.“. So beschreibt das Compact Spezial Antifa die Zustände rund um die Rigaer Straße in Berlin. Am Donnerstag gab es dort wieder das, was in der Szene früher gerne als BamAbule bezeichnet wurde. Die Polizei rückte an. Nicht für eine Räumung, wie im vergangenen Herbst in der benachbarten Liebigstraße. Sondern nur für eine Sicherheitsüberprüfung. Doch für die Szene genügte dies bereits, um die Apokalypse auszurufen.

Irfan Peci gehörte zu den Top-Islamisten Deutschlands. Als Deutschland-Chef der Globalen Islamischen Medienfront trommelte er für den Dschihad. Später spionierte er als V-Mann des Verfassungsschutzes in der Szene, traf dort auch den späteren IS-Kommandanten Denis Kuspert. Im Exklusiv-Interview mit COMPACT-TV gibt Peci einen tiefen Einblick in die deutsche Islamistenszene. Darin er sagt auch: Als wir die Medienfront aufbauten, hat uns die US-Bundespolizei FBI tatkräftig unterstützt.

Einen richtig guten Sommer hatte uns Jens Spahn versprochen. Aber was kommt im Herbst? Seit einigen Tagen haben Politiker und Medizinfunktionäre ein neues Ungemach erkannt. Die indische Variante – die aus Gründen der politischen Korrektheit in Delta-Variante umbenannt wurde – könnte uns in die nächste Corona-Welle stoßen. Kanzleramtsminister Helge Braun warnt vor Reisen nach London. Frank Ulrich Montgomery vom Weltärztebund fordert bereits, unter Umständen sogenannte Lockerungen zurückzunehmen. Tatsächlich gab es aus Indien in den vergangenen Monaten wiederholt regelrecht apokalyptische Meldungen. Martin Müller-Mertens ist jetzt vor dem Robert-Koch-Institut, dessen Präsident Lothar Wieler am Freitag ebenfalls vor einem Dominanz der indischen Variante im Herbst warnte. Martin, was wissen wir denn tatsächlich über die Gefährlichkeit dieser Mutation?

Bei Gipfeltreffen internationaler Organisationen geht es selten um Entscheidungen. Denn die wurden in den Hinterzimmern der Mächtigen schon längst ausgekungelt. Wichtig ist hingegen die Präsentation der Abschlusserklärungen und Pressekonferenzen. Manchmal sind es scheinbar unbedeutende Formulierungen, aus denen sich die Pläne der Herrschenden ablesen lassen. So war es auch beim NATO-Gipfel am Montag. Den neben schönen Worten über „Zusammenarbeit“ und „Sicherheit“ präsentierte sich das Militärbündnis in einer selten erlebten Aggressivität.

Mitte Juli will die Europäische Union neue Ziele für die CO2-Reduzierung vorgeben. Insgesamt sollen die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent sinken. In der Pflicht sieht Brüssel dabei vor allem die Bürger, denn das wichtigste Element – die Emissionshandelsrichtlinie – zielt auf die Preise ab. Aber was tun eigentlich die Kommissare mit Ursula von der Leyen an der Spitze für den Klimaschutz? So gönnen sich zum Beispiel gerne mal einen exklusiven Kurzstreckenflug. So, wie am vergangenen Wochenende zum G7-Gipfel.





Quelle: COMPACT TV