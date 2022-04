COMPACT.Der Tag vom 31.3.2022

Im schwer umkämpften Mariupol – hier Bilder aus den vergangenen Tagen – sollten am Donnerstag für kurze Zeit die Waffen schweigen. Russland hatte eine Feuerpause angeboten, damit die noch in der Stadt verbliebenen Zivilisten evakuiert werden können. Die Ukraine zeigte sich skeptisch, hat nach eigenen Angaben jedoch 45 Busse geschickt. Moskauer Medienberichten zu Folge soll Russlands Armee das Stadtgebiet zu 95 Prozent kontrollieren. Diese Angaben sind jedoch nicht nachprüfbar. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 31. März.

Das sind einige unserer Themen: Impfungen – Die WHO macht wieder Panik

Entlastungspaket – Wer profitiert wirklich vom Geldsegen der Ampel?

Russlanddeutsche – Sind sie die Opfer der Hetze gegen Putin?

Das Letzte – Kann Deutschland wirklich raus aus der NATO? Quelle: COMPACTTV