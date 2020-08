Kriminalhauptkommissar Michael Fritsch: Ich bin Patriot und kein Idiot - Bericht über die Demo am 1.8.2020

Eine sehr gute Zusammenfassung der rechtlichen Situation rund um die so genannte Pandemie. Die Rede des Kriminalhauptkommissars Michael Fritsch am 9. August 2020 in Dortmund. Wenn sie Polizeibeamtin oder Polizeibeamter sind, hören Sie ihm doch bitte zu. Er zeigt in sehr sachlicher und fundierte Art und Weise die Missstände auf, die aktuell in Deutschland herrschenam 9. August 2020 in Dortmund.

Wenn sie Polizeibeamtin oder Polizeibeamter sind, hören Sie ihm doch bitte zu. Er zeigt in sehr sachlicher und fundierte Art und Weise die Missstände auf, die aktuell in Deutschland herrschen

Quelle: Alles Ausser Mainstream Dr. Bodo Schiffmann