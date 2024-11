Dr. phil. Holger Strohm im Interview mit Jo Conrad von Bewusst.TV: „Weise Worte & Skurriles“

Im Interview mit Jo Conrad von Bewusst.TV stellt Dr. Holger Strohm sein neues ganz spezielles Buch vor: 270 Seiten voller Zitate. Denn, so Dr. Strohm, es werde immer gefährlicher, Bücher zu schreiben.

Im folgenden Interview von Jo Conrad, Moderator der alternativen Medienplattform Bewusst.TV, stellt Dr. phil. Holger Strohm sein neues ganz spezielles Buch vor: 270 Seiten voller Zitate. Eine wertvolle Fundgrube für die Aufklärungsarbeit.

Holger Strohm, Jahrgang 1942, ist ein deutscher Autor, der durch seine Sachbücher zu Gefahren der Atomenergie und zur Sicherheit von Kernkraftwerken bekannt wurde. Strohm studierte Fertigungstechnik in Berlin, Business Administration in Göteborg, Betriebskommunikation in Toronto, Betriebspsychologie an der Universität in Berkeley sowie Erziehungswissenschaften an der Universität Hamburg. Er arbeitete als Lehrer und war in der Industrie als Angestellter und als Organisations- und Industrieberater tätig. 1971 schrieb er mit „Friedlich in die Katastrophe“ sein erstes Buch über die Gefahren der Atomenergie. Die Zeitschrift „Stern“ nannte es „die Bibel der Anti-Atomkraft-Bewegung“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV