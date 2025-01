Ivo Saseks Antworten exklusiv zu SRF 10 vor 10

10 vor 10 von SRF fragt - Ivo Sasek gibt Antwort. Und zwar klipp und klar! Da SRF diese Antwort, wie schon so oft, dem SRF-Publikum zu grossen Teilen unterschlägt, strahlt Kla.TV Saseks Mail an SRF-Reporter Gianluca Galgani in ungekürzter Länge aus. Prüfen Sie selber die in Saseks Antwort-Sendung erwähnten Belegsendungen samt deren zahlreichen seriösen Quellen. Es ist an der Zeit, nicht mehr das Haar in der „Suppe“ der Aufklärer, sondern die überwältigende Desinformation von Seiten des SRF und aller Mainstream-Handlanger offenzulegen.

An Herrn Gianluca Galgani Desinformation, das neue Zauberwort für die WEF-hörigen Mainstream-Handlanger. Oder, sollte ich besser von eurer neubefohlenen Keule reden, mit der ihr alle mundtot schlagen könnt, die eure Sünden aufdecken? Das Keulenwort Verschwörungstheoretiker hat auch nach Jahrzehnten ihrer CIA-Kreation noch nicht ausgedient. Aber jetzt ist die Zeit angebrochen, wo eure Desinformationen und Verschwörungstheorien weltweit auffliegen – es gibt kein Zurück mehr. Zu Ihrer Anfrage:...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV