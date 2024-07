Interview mit Dagmar Neubronner – Intuitives Wissen

Es ist egal, ob wir nur wenige sind! Indem wir innerhalb der Gesellschaft unsere Freiheit herstellen und uns erlauben, unseren Herzen zu folgen, lässt sich die Energie dieser Freiheit nicht mehr aufhalten. Wir müssen aufhören zu denken und uns auf den Weg in Richtung Nadelöhr machen! Unser Schulsystem “dimmt“ junge Menschen in der Entwicklung ihrer schöpferische Kraft. Menschen sind in sich so veranlagt, dass sie kreieren und nicht ausgetretenen Pfaden folgen wollen. Gute Schüler finden in der Regel einen Weg sich in einem System einzurichten – um den Preis der persönlichen Freiheit und mit der Bedingung des Gehorsams. In der Schule lernen Kinder rationale Entscheidungen zu treffen, statt ihrem Herzen zu folgen.

Dagmar Neubronner ist ursprünglich Biologin und begleitet seit 1997 als Therapeutin und Publizistin mit ihrem Genius Verlag Menschen auf ihrem Weg, FREI GROSS zu WERDEN. Heute stellt sie ihr umfassendes Wissen und ihre Erfahrung allen zur Verfügung, die ebenfalls FREI GROSS WERDEN wollen und die den Kindern in ihrem Leben dasselbe ermöglichen möchten. Der Film HOPE ist endlich fertig und kostenlos anzusehen unter: www.hope-doku.com Quelle: apolut