Corona: Rede Polizist Bernd Bayerlein auf der Friedensdemo Augsburg 8.8.2020

Polizeibeamter Bernd Bayerlein spricht auf der Friedensdemo am 8.8.2020 in Augsburg vor der Sporthalle Erhard Wunderlich. Zum ersten mal stellt sich ein Polizist öffentlich auf die Seite der Covidioten, Coronazis und Coronaleugner und berichtet von seinen Eindrücken, Erfahrungen und was ihn dazu bewegt hat sich als erster Polizist in die Öffentlichkeit zu wagen.

Quelle: Watch This