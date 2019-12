COMPACT Spezial 24: Tiefer Staat - Geheimdienste und Verfassungsschutz gegen die Demokratie

Diese Spezialausgabe von COMPACT legt sich mit der gefährlichsten Macht in unserem Land an: dem Tiefen Staat, der Hintergrundstruktur aus Geheimdiensten und Verfassungsschutz. Mit dem Sturz von Hans-Georg Maaßen als VS-Präsident hat der Tiefe Staat gezeigt, dass es den Sicherheitsstrukturen nicht mehr um den Schutz unserer freiheitlichen Grundordnung etwa gegenüber dem Islam geht.

Vielmehr gilt: Der Feind steht rechts – was immer das heißen mag. Jetzt werden die AfD und andere patriotischen Kräfte gejagt. Wer ein kluges Wort sagt, gerät ins Visier des Tiefen Staates: Er wird beobachtet, denunziert, sozial geächtet, denunziert, angeklagt, verurteilt, verhaftet, weggesperrt.

Inhalt: CIA, NSA & Gladio Tiefer Staat:



Die geheimen Netzwerke im Untergrund Oktoberfest 1980 – Die Gladio-Spur: Terror und Strategie der Spannung Dame, König, As, Spion: Amerikanische Spuren im NSU-Fall DIA-Agenten am Tatort: Der Mord an Michèle Kiesewetter Black Ops in Germany: Unheilige Allianz: CIA und Islamisten

Feind hört mit: Der NSA-Skandal



«Ein einheitlicher Organismus»: Interview mit Josef Foschepoth Die überwachte Republik: Deutschland einig Agenten-Land «In Deutschland gilt unser Recht»: Interview mit Wolfgang Bosbach «Anis Amri diente der CIA als Lockvogel»: Interview mit Stefan Schubert Die Geheimdokumente: Die Akten zum Breitscheidplatz-Attentäter



BND Steuerung aus Übersee: Die Gründung des BND



«Bedingt abwehrbereit»: Der BND und die «Spiegel»-Affäre «Der BND hat mir Texte vorgegeben»: Interview mit Udo Ulfkotte Das Sündenregister des BND: Die Affären des Auslandsgeheimdienstes



Verfassungsschutz Dunkle Schatten über dem Amt:



Der Feind im eigenen Land «Nur etablierte Politiker können die Verfassung verletzen»: Interview mit Josef Schüßlburner Außer Kontrolle: Die Skandalgeschichte des VS «Dienste haben die RAF aufgebaut»: Verfassungsschutz und Terrorismus Die Geheimdienst-Nazis: Gewalt und Hetze der V-Männer Immer wieder Temme: Ein VS-Agent zwischen NSU und Lübcke-Mord Maaßens letztes Gefecht: Warum der BfV-Präsident gehen musste Worte, die die Republik aufwühlten: Hans-Georg Maaßen im O-Ton Verräter im Tiefen Staat: Indiskretion im Geheimdienst-Club Der Schattenmann: Maaßens Nachfolger Thomas Haldenwang Jeder ist verdächtig: Die AfD im Visier des Verfassungsschutzes Vorsicht, Feindzeugen!: Mahnung an die Opposition





Quelle: Compact TV