Deutsche Raketen schon an ukrainischer Grenze: COMPACT.Der Tag

Die Panzer können wohl rollen. Mit 586 Ja-Stimmen sprach sich der Bundestag am Donnerstag für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine aus. Nur 100 Parlamentarier votierten dagegen. Formal muss nun noch der Bundessicherheitsrat – also de fakto das Bundeskabinett – über die entsprechenden Exportgenehmigungen entscheiden. Doch das gilt als Formsache.

Das sind einige unserer Themen: Friedensmission – Annäherungen an Putins langem Tisch

Luftangriffe – Tobt der Krieg bald auch in Russland

Erdöl – Wie die Boykottpolitik Brandenburg trifft

