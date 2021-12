Impfpflicht in Deutschland – Pflege für Aufklärung zeigt Gesicht!

Was sind die Folgen der am 10. Dezember 2021 beschlossenen Impfpflicht für medizinisches Pflegepersonal in Deutschland? Zwei Intensivpfleger und ein Arzt der Gesellschaft „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ wollen sich nicht spalten lassen. Sondern einig sein in Solidarität und alle Mitarbeitenden in Pflegeberufen, die durch die drohende Impfpflicht in Bedrängnis sind, in einen starken Verbund zusammenführen. Erfahren Sie mehr dazu in diesem Interview.

Am 10. Dezember 2021 wurde in Deutschland eine Impfpflicht für medizinisches Personal beschlossen. Ungeimpftes und nicht von Corona genesenes Pflegepersonal ist nun damit konfrontiert, ohne Corona-Impfung die Kündigung zu erhalten. Dies hat die beiden Gründer der Aktion „Pflege für Aufklärung“ dazu motiviert, das Projekt „Pflege zeigt Gesicht“ ins Leben zu rufen. Das Ziel dieser Aktion ist, alle Mitarbeitenden in Pflegeberufen, die durch die drohende Impfpflicht in Bedrängnis sind, in einen starken Verbund zusammenzuführen. Sie wollen sich nicht spalten lassen, sondern einig sein in Solidarität! Denn für alle Menschen in diesem Land gilt uneingeschränkt das Grundgesetz, insbesondere mit dem Artikel 2,2, in dem es heißt: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Sehen Sie nachfolgend das Interview der beiden Intensivpfleger Werner Möller und Christian Snurawa mit dem Arzt Dr. Ronald Weikl der Gesellschaft „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ und verbreiten Sie es.....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV