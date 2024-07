Deutschland, Kommandozentrale direkter Kriegsführung

Immer wieder sorgt das US-Militär für Schlagzeilen. Zuletzt in Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. Doch kaum jemand weiß, wie uneingeschränkt die US-Militärmacht bis heute in Deutschland tun und lassen kann, was sie will. Damit zieht sie unseren Staat in eine verhängnisvolle Kriegsdynamik. Die US-Basis in Wiesbaden-Erbenheim spielt dabei aktuell eine besondere Rolle.

Frau: Nicht dass der Putin uns eine Bombe hierher schickt.

Moderatorin: Schluss mit Krieg! Genug der Grausamkeiten und unendlichen Leiden. Und deshalb stehen wir heute hier.

Frau: Schon schlau von den Amerikanern.

Diese ungeheure strategische Militärpräsenz der USA in Deutschland, ist der Mehrheit der Bevölkerung vermutlich nicht bewusst.

Mann: Ansonsten gebt mir die Telefonnummer von Putin und ich spreche auch mal mit ihm, ja …

Frau: Wenn ich satt sterbe ist alles ok.

MODERATOR / M1: Es ist allgemein bekannt, dass die US-Armee in vielen Ländern Militärstützpunkte unterhält. Natürlich auch in Deutschland, wie hier in Erbenheim bei Wiesbaden.

MODERATORIN / M2: Wenn Sie „Ramstein“ hören, wissen Sie vermutlich, dass von dort aus die tödlichen Drohneneinsätze in Afghanistan gesteuert wurden. Aber hätten Sie gewusst, dass die US-Armee neben Ramstein noch mindestens 100 weitere Militärstandorte auf deutschem Boden unterhält?

M1: Viele davon sind in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt.

Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Kla.TV! Quelle: Kla.TV