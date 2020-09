Sturm auf den Reichstag: So war es wirklich

Seit Tagen wird der angeblich Sturm auf den Reichstag zum Anschlag auf die Demokratie aufgebauscht. Doch was geschah am 29. August in Berlin wirklich? Und welchen Anteil hatte die Polizei an der Eskalation der Lage. COMPACT-TV hat mit einem Augenzeugen gesprochen.

Quelle: COMPACT TV