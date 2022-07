Nachrichten AUF1 vom 4. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Corona-Evaluierungsbericht belegt: Die Regierungskritiker haben Recht gehabt! + Enormes Interesse: Volles Haus bei AUF1-Vortragsabend mit Dr. Reiner Fuellmich + Gen-Spritze schon ab 6 Monaten: Wien plant Impfstraßen für Babys und Kleinkinder + Michael Brunner (MFG) im AUF1-Interview: „Würde sofort Regierung entlassen“ + Eskalation an ungarischer Grenze: Bewaffnete Migranten liefern sich Feuergefecht + Unfassbar: Professor will Pädophilie an Schulen als „angeborene Sexualität“ lehren + Niederlande: Landwirte wehren sich gegen Klima-Wahnsinn und „Great Reset“ + Die gute Nachricht: AUF1-Impfbus in Berlin freudig empfangen

Kurzmeldungen: + Corona-Wahnsinn sorgt für Klinik-Notstand + ermeintliche „Klimaretter“ vermüllen Festivalgelände + Keine Lehr- und Redefreiheit an Berliner Humboldt-Universität + CDU für Homosexualität im Grundgesetz + Politisch korrekter Club: Werder Bremen attackiert FPÖ

Quelle: AUF1