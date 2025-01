Geleakte Akten über weltweit größten Transgender-Ratgeber

Geleakte „WPATH“-Akten geben Einblick in die grausame Realität des Transgender-Hypes. Geschlechtschirurgen verstümmeln Jugendliche ohne wirkliche Aufklärung – während der Rest der Gesellschaft den grundlegendsten Begriff seiner Identität, nämlich das eigene Geschlecht, in Frage stellen soll. Wie konnte es so weit kommen?

Anfang März 2024 wurden durch „Environmental Progress“ – einer von Michael Shellenberger gegründeten und geleiteten Non-Profit-Organisation – geleakte Akten veröffentlicht. Die geleakten Dokumente und ein Video enthüllen das Innenleben der Organisation „World Professional Association for Transgender Health“ [Weltverband für Transgender-Gesundheit], besser bekannt als „WPATH“. Kla.TV hat die deutsche „Epoch-Times“-Veröffentlichung, zusammen mit Auszügen aus den „WPATH“-Akten, für Sie zusammengefasst und kommentiert...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV