Dr. Nehls & Dr. Klinghardt: Mentale Freiheit statt Manipulation

In diesem beeindruckenden Interview führen Dr. Dietrich Klinghardt und Dr. Michael Nehls ein tiefgründiges Gespräch. Fast zwei Stunden lang teilen die beiden Experten ihr umfangreiches Wissen und ihre gegenseitige Wertschätzung. Das Ergebnis ist ein faszinierender Dialog, der einen über eineinhalb Stunden in seinen Bann zieht. Trotz der Länge des Interviews bleibt es spannend und informativ, da beide Gesprächspartner ihre Standpunkte präzise und leidenschaftlich darstellen können.

Dr. Dietrich Klinghardt:

Dietrich Klinghardt (*1950 in Berlin) studierte in Freiburg Medizin und arbeitet seit 1982 als Arzt in den USA. Früh schon spezialisierte er sich auf die Behandlung chronischer Erkrankungen. Er interessierte sich nicht nur für das Erscheinungsbild einer Erkrankung, sondern begann nach deren Ursache zu forschen. Schnell stieß er dabei an die Grenzen der konventionellen Medizin, eignete sich vielfältige alternative Methoden an, und entwickelte im Lauf der Jahre eigene, auf Kinesiologie beruhende Diagnose- und Therapieformen (Autonomer Response Test, Psycho-Kinesiologie, Mentalfeld-Techniken), die inzwischen als Angewandte Kinesiologie nach Dr. Klinghardt – ANK einen großen Anhängerkreis gefunden haben.

Heute stehen die gesundheitlichen Folgen toxischer Einflüsse aus der Umwelt im Zentrum seines Interesses.

Link: https://ink.ag/

Dr. Michael Nehls:

Privatdozent Dr. med. Michael Nehls ist Arzt und habilitierter Molekulargenetiker. Als Grundlagenforscher entschlüsselte er die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten, sowohl an deutschen als auch an internationalen Forschungseinrichtungen. Zwei seiner Entdeckungen veröffentlichte er in Zusammenarbeit mit verschiedenen Nobelpreisträgern. Die Entdeckung eines Schlüsselgens bei der Immunitätsentwicklung wurde vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als "Säule der Immunologie" geehrt. Als Wissenschaftsautor mit dem Talent, komplexe Zusammenhänge einem breiten Publikum verständlich aufzubereiten, hat er verschiedene Bestseller geschrieben, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Als Privatdozent hält er Vorträge auf Kongressen und an Universitäten, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Link: https://www.linktr.ee/MichaelNehls

Moderiert wurde das Gespräch von Claas Krüger, Veranstalter des Longevity Kongresses: https://www.longevity-kongress.de





Quelle: Dr. Nehls